Белый дом отреагировал на слова российского лидера Владимира Путина о Шерхане и шакалах Табаки, которые цепляют Россию.
21 апреля президент РФ в послании Федеральному собранию сравнил врагов России с героями рассказа Киплинга, отметив, что некоторые цепляют РФ без всяких причин и, как Табаки, подвывают, чтобы задобрить своего суверена, передает iz.ru.
В американской администрации отметили, что не воспринимают заявление российского лидера на свой счет.
«Не думаю, что мы воспринимаем что-либо, что говорит президент Путин, на личный счет. У нас толстая кожа», — отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Трансляция пресс-конференции ведется в Twitter-аккаунте Белого дома.
В своей речи президент РФ не называл конкретных государств. При этом он подчеркнул, что Москва настроена на добрые отношения со всеми участниками международного общения, но будет отстаивать свою позицию, если «кто-то будет применять высокомерный и эгоистичный тон».
В тот же день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что красными линиями в отношении Запада, о которых говорил Путин, для России станут оскорбления, вмешательства во внутренние процессы страны и ее национальные интересы. Также недопустимо ущемление экономических интересов России, добавил он. iz.ru