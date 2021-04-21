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США отреагировали на слова Путина о Шерхане и шакалах Табаки

США отреагировали на слова Путина о Шерхане и шакалах Табаки

Белый дом отреагировал на слова российского лидера Владимира Путина о Шерхане и шакалах Табаки, которые цепляют Россию.

21 апреля президент РФ в послании Федеральному собранию сравнил врагов России с героями рассказа Киплинга, отметив, что некоторые цепляют РФ без всяких причин и, как Табаки, подвывают, чтобы задобрить своего суверена, передает iz.ru.

В американской администрации отметили, что не воспринимают заявление российского лидера на свой счет.

«Не думаю, что мы воспринимаем что-либо, что говорит президент Путин, на личный счет. У нас толстая кожа», — отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Трансляция пресс-конференции ведется в Twitter-аккаунте Белого дома.

В своей речи президент РФ не называл конкретных государств. При этом он подчеркнул, что Москва настроена на добрые отношения со всеми участниками международного общения, но будет отстаивать свою позицию, если «кто-то будет применять высокомерный и эгоистичный тон».

В тот же день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что красными линиями в отношении Запада, о которых говорил Путин, для России станут оскорбления, вмешательства во внутренние процессы страны и ее национальные интересы. Также недопустимо ущемление экономических интересов России, добавил он.
iz.ru
  • Сегодня, 06:29
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