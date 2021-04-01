На площадке Правительства обсудили вопросы транспортной доступности в Бендерах. Речь идет о создании отдельной программы по развитию автотранспорта города. Подобную в середине марта представил руководитель столицы. Лимиты на ее реализацию будут предложены в рамках планирования бюджета 2022 года.
По мнению специалистов, существующую троллейбусную сеть необходимо сохранять и расширять. Этот вид транспорта доступен жителям практически всех микрорайонов города, сообщается на сайте Правительства.
«У нас осталось не покрытым два района. Это либо переделать существующие троллейбусы «Авангарды» от 2014 года, либо закупать новый подвижной состав для этих участков дорог», - отметил Роман Иванченко.
В настоящий момент троллейбусный парк составляет 26 единиц. Не хватает еще три единицы, которые могли бы обслуживать маршрут №19. Необходим и резерв автотранспорта – порядка 6 единиц техники. Кроме того, по мнению главы города, троллейбусы значительно выигрывают у электробусов – как в опыте эксплуатации, так и по своим ходовым качествам.
По основным маршрутам должны передвигаться троллейбусы, вспомогательные - возьмут на себя маршрутные такси. Сейчас их в городе порядка 110, но в планах госадминистрации пересмотреть эти цифры.
«В настоящий момент мы дорабатываем проект по установке GPS- трекеров на маршрутных такси и троллейбусах. После этого мы увидим точки пересечения, время простоя на конечных пунктах и насколько графики движения выдерживаются, а также на сколько необходимо это количество транспортных средств», - отметил глава Бендер.
Создают и специальный центр, который будет отслеживать передвижение автотранспорта по городу.
Планируется в будущем расширить сеть маршрутных такси, находящихся в ведении города. Сейчас таких всего 12 единиц, для эффективной работы нужно еще 28. Председатель Правительства предложил на будущий год заложить лимиты в Фонд капвложений для покупки транспорта.
«Лимиты на приобретение 20 машин заложим в Фонд капвложений и из республиканского бюджета постараемся помочь. По Тирасполю приняли такое решение и по Бендерам мы можем это предложить. Пять млн рублей и шаг существенный в решении транспортного вопроса - это того стоит», - подытожил Александр Мартынов.
Помимо развития транспортной сети города глава Бендер предлагает направить больше усилий на ремонт дорог. Если основные магистрали города находятся в неплохом состоянии, то второстепенные дороги находятся в крайне неудовлетворительном.
«Этот вопрос необходимо также решать, иначе результативность программы транспортной доступности будет сведена на нет состоянием дорог, и это видно из обращений граждан, которые эту тему поднимают», - сказал Роман Иванченко.
Предложения поддержал Глава Правительства, отметив, что о состоянии второстепенных дорог говорили неоднократно:
«В начале мая вернемся к обсуждению темы. Напомню, давалось поручение главам госадминистраций проработать вопрос, и примерно цену вопроса обозначить. Думаю, что и в проект бюджета первые лимиты на ремонт так называемых «второстепенных дорог», будем закладывать дополнительно».
Александр Мартынов поручил активизировать работу в этом направлении Минэкономразвитию совместно с главами госадминистраций, чтобы рассмотреть возможность увеличить смету Дорожного фонда и отдельно предусмотреть средства на ремонт дорог второстепенного значения во всех городах. gov-pmr.org