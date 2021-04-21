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В Чехии призвали расторгнуть договор о дружеских отношениях с Россией

В Чехии призвали расторгнуть договор о дружеских отношениях с Россией

Сенат Чехии призвал правительство расторгнуть договор о дружеских отношениях и сотрудничестве с Россией. Об этом пишет Чешское информационное агентство.

Как пишет издание, верхняя палата также выступила за максимальное сокращение численности сотрудников посольства России в Чехии. Также сенаторы приняли постановление, где взрывы на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году описываются как «акт государственного терроризма против одного из государств — членов Евросоюза, а значит против всего ЕС», передает gazeta.ru

Ранее министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек в беседе с российским послом Александром Змеевским потребовал, чтобы Россия вернула всех высланных чешских дипломатов до 12.00 22 апреля. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила Прагу о том, что вести диалог с Москвой ультиматумами недопустимо.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли 2 человека.

В ответ на это МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

gazeta.ru
  • Сегодня, 06:54
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