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Умер последний защитник Брестской крепости

Умер последний защитник Брестской крепости

Ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ), защитник Брестской крепости Петр Котельников скончался в Москве. Ему был 91 год. Об утрате в среду, 21 апреля, сообщил портал «БрестСИТИ», передает osnmedia.ru.

Уточняется, что пожилой мужчина боролся с онкологическим заболеванием. Его тело было найдено в столичной квартире.

В 1941 Котельников вместе с воспитанниками музыкального взвода 44-го стрелкового полка оказался в эпицентре боевых действий в Бресте. Тогда ему было всего 12 лет, поэтому не мог иметь оружия. Подросток помогал раненым, носил им боеприпасы, еду и воду. 29 июня бойцы пошли на прорыв. Котельникова взяли с собой.

Петр Котельников родился в 1929 году в селе Богоявленском Пензенской области. Он рано осиротел, из-за чего попал в один из детских домов Ростовской области.

Котельников стал прототипом главного героя фильма «Брестская крепость», вышедшего в 2010 году. Ветеран был последним защитником крепости, оставшимся в живых.

Оборона Брестской крепости — один из первых эпизодов ВОВ. Защитники крепости, атакованные на рассвете 22 июня 1941 года, продолжали сопротивление как минимум месяц.
osnmedia.ru
  • Сегодня, 10:05
  • DTV
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