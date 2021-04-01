Ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ), защитник Брестской крепости Петр Котельников скончался в Москве. Ему был 91 год. Об утрате в среду, 21 апреля, сообщил портал «БрестСИТИ», передает osnmedia.ru.
Уточняется, что пожилой мужчина боролся с онкологическим заболеванием. Его тело было найдено в столичной квартире.
В 1941 Котельников вместе с воспитанниками музыкального взвода 44-го стрелкового полка оказался в эпицентре боевых действий в Бресте. Тогда ему было всего 12 лет, поэтому не мог иметь оружия. Подросток помогал раненым, носил им боеприпасы, еду и воду. 29 июня бойцы пошли на прорыв. Котельникова взяли с собой.
Петр Котельников родился в 1929 году в селе Богоявленском Пензенской области. Он рано осиротел, из-за чего попал в один из детских домов Ростовской области.
Котельников стал прототипом главного героя фильма «Брестская крепость», вышедшего в 2010 году. Ветеран был последним защитником крепости, оставшимся в живых.
Оборона Брестской крепости — один из первых эпизодов ВОВ. Защитники крепости, атакованные на рассвете 22 июня 1941 года, продолжали сопротивление как минимум месяц. osnmedia.ru