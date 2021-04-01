Как уже было решено ранее, они будут проходить на открытом воздухе с учётом соблюдения прихожанами карантинных мер – социальной дистанции и масочного режима.
Вблизи храмов и церквей будут выставлены палатки. Милиционеры обеспечат охрану общественного порядка и безопасность граждан, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
В поминальные дни для организации дорожного движения в районах кладбищ в усиленном режиме будут нести службу госавтоинспекторы и приданные им силы.
Главам госадминистраций поручено проконтролировать в преддверии Радоницы работу соответствующих служб по наведению порядка на кладбищах. Там, ко всему, будут организованы дополнительные места для парковки автомобилей, установлено большее количество мусорных контейнеров.
Правоохранители будут следить за соблюдением гражданами санэпидтребований. mvdpmr.org