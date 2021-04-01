В УВД г. Бендеры около 11 утра позвонил 37-летний бендерчанин. Мужчина сообщил: 22 апреля во время прогулки, недалеко от Кицкан, в ложбине у реки Ботна заметил два подозрительных предмета, похожих на гранаты.
Следственно-оперативная группа, специалисты Минобороны, а также группа военных наблюдателей совместных миротворческих сил незамедлительно выехали на указанное место.
В ходе тщательного осмотра места происшествия сапёры извлекли из земли 533 гранаты Ф-1, 225 запалов УЗРГ, а также около 150 патронов калибра 7,62х54 и 7,62х25, передает пресс-центр МВД ПМР
По первичной оценке специалистов, обнаруженные боеприпасы времён Великой Отечественной войны. На одном из запалов даже сохранился штамп, датированный 1943 годом.
Согласно историческим данным, именно здесь у села Кицканы во времена Великой Отечественной проходили ожесточённые бои 3-го Украинского фронта.
Специалисты уже закончили работу по раскопкам. Все обнаруженные боеприпасы сапёры изъяли для дальнейшей утилизации. mvdpmr.org