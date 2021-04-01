По словам президента России, он готов обсудить двусторонние отношения в любое удобное время
Президент России Владимир Путин заявил, что готов обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским отношения двух стран в Москве в любое удобное для коллеги время.
"Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время", - подчеркнул российский лидер во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Так Путин прокомментировал адресованное ему предложение Зеленского провести встречу в Донбассе, сообщает ТАСС.
По словам главы государства, Киев в последнее время предпринял множество шагов, разрушающих отношения с Москвой, но если президент Украины Владимир Зеленский хочет начать восстановление отношений, Россия будет это приветствовать. Как считает российский лидер, "в последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения".
"Но если президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений, мы будем это только приветствовать", - подчеркнул Путин.
Как пояснил президент РФ, речь идет в том числе о ряде проблем в двусторонних отношениях, "отношении к Русской православной церкви, по сути попытке ее разрушения". "Это касается отношения к русскому языку, к русскоговорящим гражданам Украины и к российским гражданам, проживающим на Украине. Очень много было шагов, направленных на разрушение наших отношений, о чем мы, безусловно, можем только сожалеть", - заметил Путин.
Зеленский во вторник в своем видеообращении предложил Путину встретиться "в любой точке" Донбасса, где происходит конфликт. Обращаясь к России, украинский президент также отметил, что разные взгляды Киева и Москвы на прошлое и будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность.
Предложения о переносе контактной группы из Минска Президент добавил, что предложения о переносе контактной группы по Донбассу из Минска похожи на попытку уклониться от реального решения проблем. "Белоруссия просто предоставила нам площадку и вообще не вмешивается в этот процесс. Создала условия для работы тем, кто хочет искать пути решения проблемы", - констатировал российский лидер.
"Ну, а если кто-то не хочет этим заниматься, то тогда, конечно, причины не работать, на мой взгляд, в этой очень важной сфере всегда можно найти. Похоже, что это поиск таких причин уклониться от обсуждения проблемы Донбасса и похоронить их [минские соглашения] окончательно", - заявил Путин.
По его словам, руководство Украины для решения проблем Донбасса должно в первую очередь общаться с представителями Донецкой и Луганской народных республик, а уже потом обсуждать эти вопросы с представителями третьих стран, в том числе России.
Говоря о предложении президента Украины Владимира Зеленского провести встречу в Донбассе, российский лидер заметил: "Возникает вопрос: мы что хотим обсуждать на этой встрече?" "Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик ЛНР и ДНР, а уже потом - обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран. Которой в данном случае является Россия", - подчеркнул Путин.
Как считает российский президент, именно с этого нужно начинать урегулирование проблемы вокруг Донбасса. "А потом уже обсуждать эти вопросы с любой третьей страной, включая Россию", - повторил он.
Ранее глава делегации Киева в контактной группе и первый президент Украины Леонид Кравчук заявлял, что допускает перенос площадки для переговоров по урегулированию из Белоруссии в "нейтральную и демократическую страну", если возможность вести диалог в Минске из-за протестов после президентских выборов, которые прошли в августе прошлого года, исчезнет.
В свою очередь, замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак, который также является политическим советником президента РФ на переговорах "нормандской четверки", заявил, что Москва не хочет даже обсуждать вопрос переноса площадки переговоров контактной группы по урегулированию в Донбассе. По его словам, в данный момент нет смысла обсуждать эту тему, так как "вопрос белорусского кризиса не прошел, и пандемия не закончилась". В настоящее время в связи с пандемией коронавирусной инфекции переговоры участников контактной группы проходят в режиме видеоконференций.