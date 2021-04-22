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Социалисты Молдовы собираются разработать законопроект о переходе к президентской республике

Социалисты Молдовы собираются разработать законопроект о переходе к президентской республике

Фракция ПСРМ предложит парламенту создать специальную комиссию по разработке законопроектов о конституционной реформе. Проект решения о ее создании сегодня обсудили в комиссии по праву, назначениям и иммунитету. Об этом во время брифинга в парламенте заявил глава парламентской комиссии Василе Боля, пишет sputnik.md.

"Государство нуждается в пересмотре законодательства в конституционной сфере. Возможно, мы выйдем с проектом поправок в Конституцию Республики Молдова", - заявил председатель юридической комиссии Василий Боля.

Конституционная реформа должна устранить пробелы во взаимоотношениях президента, правительства и парламента, а также предотвратить политический туризм.

Парламентская комиссия будет проводить консультации с экспертами в области конституционного права, академическими кругами. В ее состав войдут 15 депутатов.

Кроме того, комиссия может рассмотреть инициативы Игоря Додона по вопросу снижения числа депутатов, а также о переходе к президентской республике.

Лидер ПСРМ в ходе передачи на одном из молдавских телеканалов 21 апреля заявил, что конституционная реформа, запущенная во время его мандата, должна быть завершена.

Игорь Додон отметил, что депутаты от ПСРМ предложат создание подобной комиссии, учитывая, что нынешний глава государства Майя Санду распустила своим указом комиссию по конституционной реформе, созданную президентским решением летом 2020 года.
sputnik.md
  • Сегодня, 19:24
  • DTV
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