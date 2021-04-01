Учитывая позитивные тенденции - снижение уровня заболеваемости среди приднестровцев, на совещании при Президенте принято решение провести 9 мая текущего года на главной площади Тирасполя Военный парад, приуроченный к 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Ответственным структурам поручено активизировать подготовительные мероприятия. Рассадка гостей на трибунах будет дистанцированной – через одно кресло. Сами трибуны перенесут на площадь из спортивного сектора Екатерининского парка, сообщается на сайте главы государства.
Официальные церемонии возложения цветов к Вечному огню, памятникам и могилам защитников будут организованы во всех населённых пунктах. Участие в них примут должностные лица и ветераны. Для меньшего скопления людей гражданам будет рекомендовано посещать памятные места не массово, а в частном порядке.
В условиях продолжающейся пандемии акция «Бессмертный полк» пройдёт в дистанционном формате. Граждане смогут в условленное время встать у окон с портретами защитников Отечества, а также выйти с ними к подъездам многоэтажек или воротам частных домовладений.
Как и в прошлом году, по населённым пунктам будут курсировать передвижные сцены и мобильные творческие группы. Праздничные концерты рекомендовано провести на открытых площадках. Отдельно выделены такие локации, как дворы домов, где проживают ветераны, а также территории, прилегающие к COVID-госпиталям.
Пройдет в столице и салют Победы. Государство не потратит на него бюджетных средств. Праздничный фейерверк – подарок приднестровцам от компании «Интерднестрком», сообщил на совещании Вадим Красносельский.
Субботники по республике пройдут уже завтра-послезавтра. Поступило предложение на эти два дня отменить пандемийные ограничения графика движения электротранспорта. Президент инициативу поддержал. 23 и 24 апреля троллейбусы будут ходить с 6:00 до 20:00. president.gospmr.org