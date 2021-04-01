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В Молдове в этом сезоне не зарегистрировано ни одного случая гриппа

В Молдове в этом сезоне не зарегистрировано ни одного случая гриппа

Ни один случай сезонного гриппа не был зарегистрирован в этом году в Республике Молдова. За тот же период прошлого года было зарегистрировано 285 случаев. Врач-эпидемиолог Алина Друк из Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) объяснила, что это было достигнуто благодаря внедрению мер по предотвращению инфекции COVID-19, передает IPN.

„COVID-19 - респираторная инфекция, соответственно, она передается как грипп, а меры профилактики такие же, как и при гриппе”, - заявила Алина Друк. Она говорит, что данные по всему миру, в том числе в Европе, показывают очень низкий уровень заболеваемости гриппом. Молдова не является исключением.

Эпидемиолог отметила, что еженедельно были собраны образцы для исследования гриппа, а также SARS-Cov-2. Если в этом сезоне гриппа к 15-й неделе было проанализировано более 600 образцов, то в предыдущем сезоне за тот же период было собрано более 900 образцов, из которых 285 были положительными.

Из 200 тыс. доступных вакцин против гриппа, в марте было исчерпано 98% из них. Были вакцинированы люди из профессиональных контингентов и с повышенным риском заражения.

ipn.md
  • Вчера, 19:38
  • DTV
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