Глава исполнительной власти подписал постановление Правительства, регламентирующее особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда водителей автотранспорта, ведомственного транспорта, а также городского электротранспорта.
В частности, на период действия в Приднестровье ограничений в связи с распространением COVID-19 допускается продлить смену водителей скорой медицинской помощи до 24 часов. В рабочее время входят: непосредственно управление автомобилем, время специальных перерывов от вождения и время иной работы (обслуживание машины и т.д.), сообщается на сайте Правительства.
При этом находиться за рулем по норме разрешается до 9 часов. И только в исключительных случаях можно увеличить этот показатель до 10 часов, но не более двух раз в неделю.
На команды скорой медпомощи в коронавирусный период выпала серьезная нагрузка – выезды к температурящим гражданам, доставка пациентов в инфекционные госпитали и домой после выздоровления. Помимо этого, бригады экстренно реагируют на вызовы людей по другим причинам, перевозят в клиники сопредельных государств приднестровцев с острым коронарным синдромом, то есть выполняют весь спектр функций, требующих безотлагательного участия. gov-pmr.org