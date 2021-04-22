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Порошенко обвинил Россию в захвате Азовского моря

Порошенко обвинил Россию в захвате Азовского моря

Бывший президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко назвал Азовское море украинской территорией.
"Это территория Украины. Россияне захватили. Где действия украинской власти? Где санкции за этот захват?" — процитировала политика партийная пресс-служба, передает ria.ru

Порошенко также возмутился, что его преемник, Владимир Зеленский, "комментирует что угодно, кроме "захвата" суверенной территории".

С 24 апреля по 31 октября Россия приостанавливает осуществление права мирного прохода через свое территориальное море для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря. Подчеркивалось, что это не помешает судоходству через Керченский пролив.

При этом представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что запрет препятствует работе украинских портов в Азовском море. Как отметил замглавы МИД Сергей Рябков, действия России соответствуют международным договоренностям. Он также обратил внимание на то, что Москва не вводила никаких ограничений для торгового судоходства и использования украинских портов.

ria.ru
  • Сегодня, 07:35
  • DTV
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