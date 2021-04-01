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Послу Румынии в Молдове могут указать на дверь

Послу Румынии в Молдове могут указать на дверь

Вакцинация «от примитивного молдовенизма» может стоить мандата послу Румынии в Кишиневе.

Поводом для этого послужило скандальное выступление Ионицэ в публичном пространстве, когда в телешоу на одном из каналов дипломат заявил, что «если бы у него была возможность сделать вакцинацию, он бы вакцинировал граждан Республики Молдова от примитивного молдовенизма». Как сообщает информационный портал sinteza.org со ссылкой на дипломатические источники из Бухареста, министр иностранных дел Румынии на «повышенных тонах» пояснил Ионицэ, что подобные заявления в публичном пространстве «непростительны для дипломата», потому что «это ставит румынское государство в неприятную ситуацию», передает bloknot-moldova.md.

На прошлой неделе посол Румынии в Кишиневе был приглашен в Министерство иностранных дел и европейской интеграции, где, среди прочего, его призвали «воздерживаться от заявлений, которые нарушили бы право на плюрализм взглядов в молдавском обществе, гарантированное законом, Конституцией страны и международными обязательствами Республики Молдова».

Скандальное выступление румынского посла вызвало возмущение многих граждан Молдовы. Как отметил в социальной сети депутат ПСРМ Григоре Новак, такой подход не способствует укреплению добрососедских отношений между нашими странами, и потребовал извинений от посла Румынии.

- Молдова и молдавский народ требуют уважения, а Даниел Ионицэ должен принести извинения двум миллионам граждан, которые считают себя молдаванами, - заявил депутат.

bloknot-moldova.md
  • Сегодня, 07:53
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