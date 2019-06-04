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Режим пересечения госграницы ПМР в пасхальные праздники будет упрощен, а иностранным гражданам будут выдаваться миграционные карты

Режим пересечения госграницы ПМР в пасхальные праздники будет упрощен, а иностранным гражданам будут выдаваться миграционные карты

В этом году в период пасхальных праздников в Приднестровье не будут вводить строгих ограничений. В соответствии с Распоряжением Президента ПМР №89рп от 12 апреля 2019 г. с 30 апреля по 10 мая граждане ПМР смогут въезжать и выезжать из Республики без специальных разрешений, сообщается на сайте МГБ ПМР.

«Пересечение государственной границы ПМР будет осуществляться по правилам, действующим до момента введения ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, то есть без необходимости согласования с Оперативным штабом и помещения на самоизоляцию в течение 14 суток или предъявления отрицательных ПЦР-тестов. При этом гражданам необходимо будет иметь при себе действительные документы, на право пересечения госграницы ПМР и средства индивидуальной защиты – маски, перчатки и т.п.», – пояснили в Пограничном управлении МГБ ПМР.

Следует обратить особое внимание, что для лиц, въезжающих в ПМР после 10 мая, пропуск будет осуществляться в соответствии с требованиями соблюдения ограничительных мероприятий, действующих в период карантина.

Иностранным гражданам, желающим посетить Приднестровье в период пасхальных праздников, будут выдаваться миграционные карты сроком действия до 10 мая. В случае, если они изъявят желание продлить время пребывания на территории ПМР, то, во избежание нарушения действующего законодательства, им будет необходимо продлить миграционные карты.

В отношении правил пересечения госграницы в направлении Украины в Пограничном управлении отметили, что в соседнем государстве действует прежний режим въезда. То есть, гражданам, желающим выехать в эту страну, обязательно необходимо иметь при себе ПЦР — тест и медицинскую страховку.

Пограничники также напоминают, что коронавирусная инфекция пока никуда не исчезла и рекомендуют гражданам проявлять сознательность, а также соблюдать все меры предосторожности.


mgb.gospmr.org
  • Сегодня, 14:52
  • DTV
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