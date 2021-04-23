Dnestr.TV

 
0

Партия вакцины Sputnik V завтра прибудет в Молдову

Партия вакцины Sputnik V завтра прибудет в Молдову

Лидер молдавский социалистов рассказал, как российскую вакцину "Спутник V" доставят в субботу в республику.

Самолет с более чем 140 тысячами доз российской вакцины "Спутник V" вылетит в Молдову субботу из столицы России в 09.00. Ближе к полудню он приземлится в Международном аэропорту Кишинева. Об этом глава Партии социалистов Игорь Додон заявил в пятницу в своем еженедельном видеоблоге, передает sputnik.md.

"Завтра в 09.00 я вылечу вместе с группой депутатов Государственной Думы РФ на специальном самолете МЧС России, думаю это будет Ил-86 (большой самолет) и привезем свыше 140 тысяч доз вакцины "Спутник V" из 180 тысяч. Остальные 40 тысяч поступят в ближайшие недели", – сказал Додон.
По его словам, большинство жителей Молдовы хотят привиться именно вакциной "Спутник V".

Он также рассказал, что на следующей неделе в Молдову прибудут 250 тысяч доз китайской вакцины от коронавируса.

sputnik.md
  • Вчера, 21:17
  • DTV
  • Просмотров: 43
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • К чему приведет реформа спорта в Бендерах
  • Про нас иначе. Семейное дело "Кисловъ"
  • C 30 апреля по 10 мая вернется стандартный режим переме ...
  • Определены участки рыбохозяйственных водоемов, на котор ...
  • С 1 апреля 2021 года на II квартал 2021 года установлен ...
  • Про нас иначе. "Каменный век"
  • МГБ информирует о некоторых изменениях режима в пункта ...
  • Российские власти предупредили граждан Молдовы, незакон ...
  • Депутаты ВС ПМР вышли с инициативой отменить норму зако ...
  • Возобновлено авиасообщение между Кишиневом и Санкт-Пете ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • К чему приведет реформа спорта в Бендерах
  • Про нас иначе. Семейное дело "Кисловъ"
  • C 30 апреля по 10 мая вернется стандартный режим переме ...
  • Определены участки рыбохозяйственных водоемов, на котор ...
  • С 1 апреля 2021 года на II квартал 2021 года установлен ...
  • Про нас иначе. "Каменный век"
  • МГБ информирует о некоторых изменениях режима в пункта ...
  • Российские власти предупредили граждан Молдовы, незакон ...
  • Депутаты ВС ПМР вышли с инициативой отменить норму зако ...
  • Возобновлено авиасообщение между Кишиневом и Санкт-Пете ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна