Лидер молдавский социалистов рассказал, как российскую вакцину "Спутник V" доставят в субботу в республику.
Самолет с более чем 140 тысячами доз российской вакцины "Спутник V" вылетит в Молдову субботу из столицы России в 09.00. Ближе к полудню он приземлится в Международном аэропорту Кишинева. Об этом глава Партии социалистов Игорь Додон заявил в пятницу в своем еженедельном видеоблоге, передает sputnik.md.
"Завтра в 09.00 я вылечу вместе с группой депутатов Государственной Думы РФ на специальном самолете МЧС России, думаю это будет Ил-86 (большой самолет) и привезем свыше 140 тысяч доз вакцины "Спутник V" из 180 тысяч. Остальные 40 тысяч поступят в ближайшие недели", – сказал Додон. По его словам, большинство жителей Молдовы хотят привиться именно вакциной "Спутник V".
Он также рассказал, что на следующей неделе в Молдову прибудут 250 тысяч доз китайской вакцины от коронавируса.