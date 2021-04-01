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Информация о криминогенной обстановке в республике

Информация о криминогенной обстановке в республике

В период с 16 по 22 апреля на территории республики зарегистрировано 205 заявлений и сообщений о преступлениях. По 159 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

За отчётный период был зарегистрирован один грабёж (раскрыт), 40 краж (19 из них раскрыты по горячим следам), один угон (раскрыт). Выявлено и задокументировано два факта в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и пять преступлений в сфере экономики (подозреваемые лица установлены по всем фактам), сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Сотрудниками ОВД разыскано два обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлен и задержан один уголовный преступник, восемь госдолжников и один неплательщик алиментов.

За минувшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1615 нарушений правил дорожного движения. Отстранено от управления 18 водителей, которые находились за рулём автотранспорта в состоянии опьянения. На территории обслуживания Слободзейского района выявлено пять таких водителей, Рыбницкого района – четыре, городов Тирасполь и Бендеры – по три, Григориопольского района – два и Дубоссарского – один.

С 16 по 22 апреля на территории республики зарегистрировано пять пожаров. Погибших нет, получил травмы один человек. По одному пожару зарегистрировано в городах Бендеры, Григориополь, Каменка, сёлах Парканы Слободзейского района и Гояны Дубоссарского района. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 27 административных протоколов.
mvdpmr.org
  • Вчера, 21:23
  • DTV
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