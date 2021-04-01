Республика Молдова и Украина предприняли важные шаги в процессе развития приграничного сотрудничества для устойчивого управления бассейном реки Днестр.
К такому выводу пришли в ходе совместной конференции, прошедшей вчера в режиме онлайн, на которой были представлены результаты проекта в этой области, реализованного в 2017-2021 годах при поддержке Глобального экологического фонда, сообщает moldpres.md
Среди наиболее важных результатов проекта было проведение Трансграничного диагностического анализа бассейна Днестра, который послужил основой для разработки Совместной стратегической программы действий по бассейну реки Днестр.
«Также актуально поддержать создание Комиссии по устойчивому использованию и охране бассейна реки Днестр и материально-техническое обеспечение в организации работы Комиссии. Это активная рабочая площадка, на которой обсуждались самые важные проблемы, с которыми сталкивается Днестр. Посредством созданных рабочих групп было налажено сотрудничество по различным поддоменам, что способствует достижению основной цели Комиссии», - говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.
Согласно исследованиям проекта, основными проблемами в бассейне реки Днестр являются гидроморфологические изменения, загрязнение органическими веществами, биогенами, опасными веществами, пластиком и другими бытовыми отходами, распространение инвазивных видов, а также проблемы, связанные с качеством воды из-за изменения климата, внезапных наводнений, засухи и нехваткой воды. Эти проблемы отрицательно влияют на экономические, социальные и экологические показатели Республики Молдова и Украины, а также на экологическое состояние Черного моря.
Реализация Стратегической программы действий на 2021-2035 годы будет способствовать восстановлению речной экосистемы и обеспечению устойчивого использования природных ресурсов. Уменьшение загрязнения воды, а также предотвращение аварийного загрязнения и управление свалками, уменьшение последствий изменения климата и стихийных бедствий, улучшение нормативно-правовой базы и укрепление молдавско-украинского сотрудничества - вот лишь некоторые из направлений, которые были разработаны. Стратегическая программа действий включает 74 мероприятия с указанием органов, ответственных за реализацию, крайнего срока реализации действий и ориентировочного бюджета, указывает Минсельхоз.
Проект «Содействие приграничному сотрудничеству и комплексному управлению водными ресурсами в бассейне реки Днестр» был разработан по заказу правительств Республики Молдова и Украины и реализован Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в партнерстве с Экономической комиссией ООН в 2017-2021 гг. Проект поддержал усилия обеих стран по европейской интеграции в вопросах водной политики, которые отражены в Соглашении об ассоциации между Республикой Молдова и ЕС и в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС.