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3, 4 и 10 мая станут дополнительными выходными для работников на пятидневке

3, 4 и 10 мая станут дополнительными выходными для работников на пятидневке

В начале мая приднестровцев ожидают дополнительные выходные дни. Связаны они по традиции с празднованием Дня солидарности трудящихся (1 мая) и Дня Победы (9 мая). В этом году в мае также православные отметят Пасху (2 мая) и помянут своих родных и близких в преддверии Радоницы (11 мая).

Таким образом, у работников с пятидневным графиком будут дополнительные выходные 3, 4 и 10 мая. 30 число, пятница, - это сокращённый рабочий день, передает novostipmr.com.

Выходные у работников с пятидневным графиком
3, 4 и 10 мая станут дополнительными выходными для работников на пятидневке

А для тех, кто работает шесть дней в неделю, к выходным добавятся 3 и 10 мая. Последний день апреля будет сокращённым.

Выходные у работников с шестидневным графиком
3, 4 и 10 мая станут дополнительными выходными для работников на пятидневке
novostipmr.com
  • Вчера, 21:30
  • DTV
  • Просмотров: 64
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