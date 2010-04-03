В начале мая приднестровцев ожидают дополнительные выходные дни. Связаны они по традиции с празднованием Дня солидарности трудящихся (1 мая) и Дня Победы (9 мая). В этом году в мае также православные отметят Пасху (2 мая) и помянут своих родных и близких в преддверии Радоницы (11 мая).
Таким образом, у работников с пятидневным графиком будут дополнительные выходные 3, 4 и 10 мая. 30 число, пятница, - это сокращённый рабочий день, передает novostipmr.com.
Выходные у работников с пятидневным графиком
А для тех, кто работает шесть дней в неделю, к выходным добавятся 3 и 10 мая. Последний день апреля будет сокращённым.