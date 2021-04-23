Парламент РМ проголосовал во втором, окончательном чтении за проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты (дополнение к Уголовному кодексу № 985-XV от 18 апреля 2002 года и поправка к Закону № 64 от 23 апреля 2010 года о свободе выражения мнений).
Законопроект был разработан с непосредственным участием Еврейской Общины Молдовы и предусматривает наказание, в том числе уголовное за преступления, которые нарушают права граждан и пропагандируют тоталитарные идеологии, такие как фашизм, расизм или ксенофобия, а также отрицание Холокоста. Возможность применения уголовной ответственности в случае таких преступлений также продиктована тем фактом, что в последнее время антисемитские демонстрации и инциденты, а также частые публичные высказывания по отрицанию факта Холокоста вызывают беспокойство, пишет actualitati.md.
“Я считаю, что этот проект обеспечит создание единой законодательной базы для осуждения за преступления, которые, будучи мотивированы ненавистью, представляют высокую степень социальной опасности. Таким образом, цель этого законопроекта состоит в том, чтобы информировать и формировать общество с целью ликвидации любой формы дискриминации, расследовать и пресекать акты дискриминации, способствуя тем самым созданию атмосферы доверия, уважения и солидарности, определяющей демократическое общество.
В случае Республики Молдова подобные преступления до сих пор не имели четкого выражения в Уголовном кодексе, поэтому считаю необходимым внести изменения в уголовное законодательство.
Надеюсь, что этот законопроект станет эффективным ответом на уголовное законодательство в отношении преступлений на почве ненависти и будет иметь практические последствия.
Проект устанавливает конкретные нормы, определяя основные понятия, что повысит шансы того, что правоохранительные органы не столкнутся с трудностями при внедрении новых норм. Кроме того, наличие эффективного закона создаст основу для выявления случаев дискриминации и нетерпимости, так что предлагаемый проект станет мощным катализатором изменения отношений в обществе.
Важным аргументом в поддержку законопроекта является тот факт, что на сегодняшний день большинство государств в Европейском союзе, страны с передовыми демократиями, такие как Австрия, Бельгия, Франция, Германия, Польша и т. д., установили уголовную ответственность за поддержку и пропаганду нацистской идеологии, подстрекательство к нетерпимости, дискриминации, отрицание или оправдание публично преступлений, совершенных нацистским тоталитарным режимом, и т. д”, – отметил депутат ПСРМ Никита Цуркан. actualitati.md