В России введены временные ограничения на поставки в страну живой птицы и птицеводческой продукции из некоторых регионов европейских стран, где сложилась неблагополучная обстановка по-птичьему гриппу. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.
«Россельхознадзор обеспокоен ухудшающейся эпизоотической обстановкой по высокопатогенному гриппу птиц на территории европейских стран. В связи с получением информации о новых вспышках заболевания в других государствах служба предпринимает меры по недопущению его заноса на территорию Российской Федерации», — заявили в ведомстве.
В связи с этим, отмечается в документе, с целью обеспечения безопасности было принято решение ввести ограничения на ввоз птицы и птицеводческой продукции из неблагополучных по болезни территорий, передает iz.ru.
Так, с 23 апреля запрещен ввоз в Россию указанной продукции со всей территории Словакии, из медье Хайду-Бихар Венгрии и департамента Верхняя Савойя Франции.
Из указанных стран и административных территорий временно запрещен ввоз в Россию живой птицы, инкубационного яйца, мяса птицы, готовой мясной птицеводческой продукции (за исключением товаров, подверженных обработке), кормов и кормовых добавок для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза).
Кроме того, по территории России ограничен и транзит живой птицы.
12 марта ведомство временно запретило поставки в Россию указанных подконтрольных товаров из района Швандорф (федеральная земля Бавария) Германии, лена Халланд Швеции и Моравско-Силезского края Чехии.
4 марта Россельхознадзор запретил поставки инкубационных яиц и живой птицы из итальянской области Фриули-Венеция-Джулия и административной территории Швеции ― лена Эстергётланд, также был ограничен импорт этих продуктов из края Высочина, края Пардубицкого и края Пльзенского Чехии.
Ранее в этот день в Минсельхозе заявили, что восстановление производства мяса птицы и яиц в России ожидается к маю текущего года. В ведомстве отметили, что птицеводческая отрасль в стране развивается динамично, ежегодно демонстрируя рост производства мяса и яиц. Это, в свою очередь, позволило выйти на полную самообеспеченность.
Из-за вспышки птичьего гриппа в Польше уничтожат миллионы птиц
Властям предстоит уничтожить около шести миллионов кур, гусей, индюшек и уток, что приведет к повышению цен на мясо птицы. В Республике Польша зафиксирована крупная вспышка птичьего гриппа, которая затронула 15 из 16 воеводств страны. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщила радиоcтанция RMF.
По имеющимся данным, властям предстоит уничтожить около шести миллионов кур, гусей, индюшек и уток, пишет korrespondent.net.
"С таким серьезным кризисом мы сталкиваемся впервые. Ранее максимально было 65 очагов, а сейчас превышает 200", - цитирует радио слова представителя Польской ассоциации производителей птицы Анджея Данеляка.
Как прогнозируют эксперты, птичий грипп повлечет за собой рост цен на мясо птицы, поскольку из-за эпидемии отрасль птицеводства несет большие потери. Некоторые фермы вынуждены закрыться.
Напомним, во Всемирной организации здравоохранения оценили как низкие риски передачи птичьего гриппа между людьми.