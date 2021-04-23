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В России введен запрет на поставки птицы из нескольких регионов стран ЕС

В России введен запрет на поставки птицы из нескольких регионов стран ЕС

В России введены временные ограничения на поставки в страну живой птицы и птицеводческой продукции из некоторых регионов европейских стран, где сложилась неблагополучная обстановка по-птичьему гриппу. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

«Россельхознадзор обеспокоен ухудшающейся эпизоотической обстановкой по высокопатогенному гриппу птиц на территории европейских стран. В связи с получением информации о новых вспышках заболевания в других государствах служба предпринимает меры по недопущению его заноса на территорию Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

В связи с этим, отмечается в документе, с целью обеспечения безопасности было принято решение ввести ограничения на ввоз птицы и птицеводческой продукции из неблагополучных по болезни территорий, передает iz.ru.

Так, с 23 апреля запрещен ввоз в Россию указанной продукции со всей территории Словакии, из медье Хайду-Бихар Венгрии и департамента Верхняя Савойя Франции.

Из указанных стран и административных территорий временно запрещен ввоз в Россию живой птицы, инкубационного яйца, мяса птицы, готовой мясной птицеводческой продукции (за исключением товаров, подверженных обработке), кормов и кормовых добавок для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза).

Кроме того, по территории России ограничен и транзит живой птицы.

12 марта ведомство временно запретило поставки в Россию указанных подконтрольных товаров из района Швандорф (федеральная земля Бавария) Германии, лена Халланд Швеции и Моравско-Силезского края Чехии.

4 марта Россельхознадзор запретил поставки инкубационных яиц и живой птицы из итальянской области Фриули-Венеция-Джулия и административной территории Швеции ― лена Эстергётланд, также был ограничен импорт этих продуктов из края Высочина, края Пардубицкого и края Пльзенского Чехии.

Ранее в этот день в Минсельхозе заявили, что восстановление производства мяса птицы и яиц в России ожидается к маю текущего года. В ведомстве отметили, что птицеводческая отрасль в стране развивается динамично, ежегодно демонстрируя рост производства мяса и яиц. Это, в свою очередь, позволило выйти на полную самообеспеченность.

Из-за вспышки птичьего гриппа в Польше уничтожат миллионы птиц


Властям предстоит уничтожить около шести миллионов кур, гусей, индюшек и уток, что приведет к повышению цен на мясо птицы.
В Республике Польша зафиксирована крупная вспышка птичьего гриппа, которая затронула 15 из 16 воеводств страны. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщила радиоcтанция RMF.

По имеющимся данным, властям предстоит уничтожить около шести миллионов кур, гусей, индюшек и уток, пишет korrespondent.net.

"С таким серьезным кризисом мы сталкиваемся впервые. Ранее максимально было 65 очагов, а сейчас превышает 200", - цитирует радио слова представителя Польской ассоциации производителей птицы Анджея Данеляка.

Как прогнозируют эксперты, птичий грипп повлечет за собой рост цен на мясо птицы, поскольку из-за эпидемии отрасль птицеводства несет большие потери. Некоторые фермы вынуждены закрыться.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения оценили как низкие риски передачи птичьего гриппа между людьми.
  • Сегодня, 06:52
  • DTV
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