Сотрудник итальянского госпиталя Пульезе Чаччо в городе Катандзаро прогуливал работу в течение 15 лет, но все это время получал зарплату. Об этом сообщает The Guardian.
За этот период «король прогульщиков» «заработал» €538 тыс., передает plus-one.ru
Известно, что мужчина устроился на работу в 2005 году и начал игнорировать свои обязанности почти сразу же. Когда его хитрость раскрылась и главврач хотела написать по этому поводу докладную, он начал ей угрожать. Затем в больнице сменилось руководство и прогульщика проверять перестали.
Сейчас рекордсмена по прогулам обвиняют в злоупотреблении служебным положением, вымогательстве и подделке документов. Кроме него под следствием находятся шестеро менеджеров — их тоже считают причастными.