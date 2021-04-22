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Жителю Италии удалось прогуливать работу 15 лет. Все это время он получал зарплату

Жителю Италии удалось прогуливать работу 15 лет. Все это время он получал зарплату

Сотрудник итальянского госпиталя Пульезе Чаччо в городе Катандзаро прогуливал работу в течение 15 лет, но все это время получал зарплату. Об этом сообщает The Guardian.

За этот период «король прогульщиков» «заработал» €538 тыс., передает plus-one.ru

Известно, что мужчина устроился на работу в 2005 году и начал игнорировать свои обязанности почти сразу же. Когда его хитрость раскрылась и главврач хотела написать по этому поводу докладную, он начал ей угрожать. Затем в больнице сменилось руководство и прогульщика проверять перестали.

Сейчас рекордсмена по прогулам обвиняют в злоупотреблении служебным положением, вымогательстве и подделке документов. Кроме него под следствием находятся шестеро менеджеров — их тоже считают причастными.

plus-one.ru
  • Сегодня, 06:54
  • DTV
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