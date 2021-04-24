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В Киеве объяснили невозможность визита Зеленского в Москву

В Киеве объяснили невозможность визита Зеленского в Москву

Вице-премьер Украины Алексей Резников объяснил, почему украинский президент Владимир Зеленский не может принять предложение своего российского коллеги Владимира Путина и приехать на переговоры в Москву. Об этом замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу рассказал в эфире YouTube-канала «Свобода слова Савика Шустера».

По его словам, президент Украины не может «во время войны ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора». Резников подчеркнул, что предложение российского лидера кажется ему немного странным. Он отметил, что подобная встреча должна проходить в рамках Нормандского формата с участием глав Германии и Франции, передает lenta.ru.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин предрек эскалацию конфликта в случае отказа Зеленского приехать в Москву и Донбасс на переговоры.

20 апреля Зеленский на русском языке обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с предложением встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. В ответ на это Путин заявил, что вести переговоры по урегулированию конфликта Киев должен с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), однако согласился принять Зеленского в Москве для обсуждения двусторонних отношений в любое удобное время.

lenta.ru
  • Сегодня, 06:58
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