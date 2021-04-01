В субботу днем, 24 апреля, в аэропорту Кишинева приземлился самолет с российской партией вакцины против коронавируса. Лидер ПСРМ Игорь Додон сообщил, что гуманитарная помощь состоит из 142 тысяч доз вакцины Sputnik-V. По его словам, еще 40 тысяч будут доставлены следующей партией.
"Помощь предоставлена безвозмездно благодаря письму, которое Зинаида Гречаный направила российскому лидеру в конце февраля нынешнего года и моих договорённостей с президентом России Владимиром Путиным, с которым я обсуждал этот вопрос, еще будучи президентом Республики Молдова. Благодарим наших российских партнеров за такую щедрую братскую помощь народу Молдовы", - отметил Додон.
Гуманитарный груз прибыл в сопровождении двух депутатов Госдумы. Их встречали посол России в Молдове Олег Васнецов и спикер парламента Зинаида Гречаный.
Ранее сообщалось, что Россия готова предоставить Молдове партию из 180 тыс. доз вакцины Sputnik V. Из них треть будет направлена в Приднестровский регион.
Гречаная: РМ первой из ближнего зарубежья получила "Спутник V" в качестве гумпомощи
Минздрав Молдовы находится в контакте с Фондом прямых инвестиций Российской Федерации и договаривается о приобретении за счет бюджетных средств российской вакцины "Спутник V". Об этом заявила спикер парламента РМ Зинаида Гречаная на пресс-конференции в субботу по итогам беседы с депутатом Госдумы РФ Виктором Селиверстовым, который находится с визитом в Кишиневе.
Груз в аэропорту Кишинева встречали спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная, посол России в Молдове Олег Васнецов, госсекретарь Минздрава республики Игорь Куров. В столицу республики партию вакцины сопровождали депутаты Госдумы России Виктор Селиверстов и Артем Туров, а также экс-президент Молдовы Игорь Додон.
"Благодарю еще раз всех, кто содействовал, кто помогал, чтобы эта первая партия вакцины ("Спутник V" – прим. ред.) прибыла в Молдову. Дорожка проторена. Министерство здравоохранения находится в прямом контакте с Фондом прямых инвестиций Российской Федерации, договариваемся о приобретении за счет бюджетных средств российской вакцины "Спутник V", когда это будет возможно, когда будут производственные мощности и возможности для того, чтобы поставить эту вакцину в Молдову", - отметила Гречаная.
По ее словам, из государств ближнего зарубежья Молдова – первая страна, которая получила российскую вакцину в качестве гуманитарной помощи. По словам депутата Госдумы Виктора Селиверстова, в кратчайшие сроки проделана огромная работа для поставки первой партии вакцины. Из общего количества препарата 40 тысяч двойных доз предназначены для правого берега и 31 - для левого берега Днестра.
Додон о доставке российского "Спутника V": друг познается в беде
Экс-президент Молдовы, лидер Партии социалистов Игорь Додон поблагодарил лидера России Владимира Путина за предоставление республике гуманитарной помощи в виде вакцины "Спутник V".
"Я очень рад, что сегодня все-таки вакцина, которую я считаю лучшей в мире, попала в Молдову. Было очень много попыток помешать этому. Во-первых, были попытки на момент регистрации. Из администрации президента Молдовы пытались не дать зарегистрировать вакцину "Спутник V", – сказал Додон. По его словам, буквально до пятницы, 23 апреля, были попытки заблокировать подписание контракта на поставку "Спутника V". "Не хочу раскрывать все скобки, но некоторые государственные деятели не хотели подписывать вчера контракт. Поставка вакцины была на грани срыва. Это гуманитарная помощь – мы не платим ни один лей ни за самолет МЧС России, который прилетел, ни за вакцину", – подчеркнул политик.
Он выразил надежду, что в середине мая Кишинев начнет переговоры о покупке миллиона доз "Спутник V".
"Знаю, что наши граждане в основном хотят вакцинироваться этой вакциной. Знаю, что все ждут эту вакцину... Нашим коллегам, друзьям из России большое спасибо. Большое спасибо лично Владимиру Владимировичу Путину. Такой объем вакцины смог попасть в Молдову только по личному распоряжению президента РФ... Владимир Владимирович, большое спасибо от лица всего молдавского народа. Как говорится, друг познается в беде. Вы были с нами год назад, когда здесь же приземлился российский борт, когда поставили первые тесты из Китая. Сегодня первые дозы российской вакцины тоже прилетели вашим самолетом в Молдову", – сказал Додон.
Майя Санду поблагодарила Россию за предоставленную вакцину "Спутник V"
Президент Майя Санду поблагодарила Российскую Федерацию за партию вакцины "Спутник V", которая прибыла в страну сегодня. Глава государства отметила, что полученное пожертвование ускорит процесс вакцинации
«Сегодня в Республику Молдова поступила партия из 142 000 доз вакцины "Спутник V", что ускорит процесс вакцинации. Благодарим Российскую Федерацию за это пожертвование нашей стране, открывающее возможность расширения списка категорий людей, которые получат вакцину. Вакцинация и постоянные меры защиты - это наш шанс вернуться к нормальной жизни. Важно, чтобы как можно больше граждан были вакцинированы и как можно скорее. Это необходимо, чтобы защитить жизнь и здоровье. Государство должно продолжать делать все возможное, чтобы привезти в страну как можно больше доз вакцины, а также обеспечить доступ к большему количеству видов вакцины, чтобы граждане могли выбирать. Необходимо носить маски и вакцинироваться, когда подходит очередь, так мы победим пандемию», - написала глава государства в своем посте в Facebook.