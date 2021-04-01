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В Приднестровье 26 апреля начнут вакцинацию препаратом «Спутник V» (Видео)

В Приднестровье 26 апреля начнут вакцинацию препаратом «Спутник V» (Видео)

Транш российской гуманитарной помощи в виде 62000 доз вакцины «Спутник V» доставлен к месту назначения. В Тирасполе, на территории Республиканского центра гигиены и эпидемиологии груз встречал лично Президент ПМР Вадим Красносельский, а также руководство Верховного Совета ПМР и главный санитарный врач республики. Автомобиль с пятью паллетами вакцины сопровождали депутат Государственной Думы РФ Артем Туров, Министр здравоохранения ПМР Кристина Албул и замминистра иностранных дел ПМР Александр Стецюк, сообщает пресс-служба главы государства.

Глава приднестровского Минздрава сообщила Президенту, что груз доставлен из кишиневского аэропорта без происшествий.

Российский парламентарий Артем Туров после обмена приветствиями отметил, что вакцина передана гражданам Приднестровской Молдавской Республики по поручению Президента РФ Владимира Путина при содействии многих должностных лиц, сопереживающих приднестровцам. Доставку в республику российской вакцины Артем Туров назвал значимым событием, отметив, что «Спутник V» признан одним из самых эффективных в мире средств профилактики коронавируса, и выразив надежду, что реализация прививочной кампании поможет справиться с этим недугом международного масштаба.

Вадим Красносельский выразил благодарность руководству Российской Федерации и всем должностным лицам – как российским, так и приднестровским – принявшим активное участие в переговорах и доставке вакцины. Глава государства выразил уверенность, что «Спутник V» будет востребован среди приднестровцев. Президент ПМР подчеркнул, что прибывшая партия российской вакцины – первая. Есть предварительные договоренности о последующих. Вадим Красносельский рассчитывает, что к осени большинство жителей республики, желающих привиться от COVID-19, получит такую возможность.

Санэпидемслужбе поручено организовать должное хранение вакцины и ее оперативное распределение по медучреждениям с тем, чтобы уже в понедельник началась вакцинация препаратом «Спутник V».


president.gospmr.org
  • Сегодня, 18:15
  • DTV
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