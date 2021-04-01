Жаркая и влажная погода способствует более высокой активности комаров, а вместе с этим усиливается и тревога, связанная с малярией, опасным для жизни человека паразитарным заболеванием, передаваемым через укусы этих насекомых.
24 апреля международное сообщество отмечает Всемирный день борьбы с малярией, а по этому случаю Национальное агентство общественного здоровья Молдовы (НАОЗ) предупреждает, что географическое положение и климатические условия ставят Республику Молдова в число стран с повышенным риском заражения малярией, - передает point.md ссылаясь на ipn.md
В результате проведённого мониторинга популяций комаров Anopheles в экосистемах страны на протяжении 2019 года было выявлено 9 их видов, 6 из которых являются важными переносчиками патогенов, включая малярийный плазмодий. Таким образом, присутствие конкретного переносчика в стране является фактором риска для общественного здоровья, поскольку он может передавать возбудителя малярии. Этот факт стал особенно важным на фоне явления интенсивной миграции граждан республики, в том числе в эндемичные по малярии зоны. Присутствие переносчика, то есть комаров, ставит под угрозу статус свободной от малярии страны. В 2018–2020 годы в Молдове были зарегистрированы 1, 3 и соответственно 2 случая малярии, причем все они были завезёнными.
Малярия - это заболевание, вызываемое малярийным плазмодием и передающееся через укус комара Anopheles. Заболевание можно предотвратить и вылечить, но даже в этом случае оно продолжает оказывать разрушительное воздействие на здоровье и благополучие людей во всем мире. С 2000 года глобальные усилия по борьбе с малярией привели к предотвращению миллионов случаев заболевания и смертей - доказательство того, что прогресс возможен.
Согласно последнему Всемирному докладу о малярии, опубликованному 30 ноября 2020 года, в 2019 году было зарегистрировано 229 миллионов случаев малярии по сравнению с 228 миллионами случаев в 2018 году. Расчетное количество смертей от малярии составило 409 тысяч в 2019 году, а в 2018 году их было 411 тысяч во всем мире.
По своему значению Всемирный день борьбы с малярией поощряет обязательства правительств по защите здоровья населения посредством усилий по устранению опасности этого заболевания, при этом повышенное внимание уделяется людям, мигрирующим в эндемичные малярийные зоны.
Граждане должны знать, что малярия - опасное для жизни паразитарное заболевание, передающееся через укусы инфицированных комаров, так что путешественники из европейского региона, которые едут в эндемичные по малярии страны должны проходить профилактическое лечение, а клинические проявления, характерные для малярии могут возникнуть через неделю после прибытия в эндемичную страну и в течение срока до двух лет после выезда из неё. Болезнь можно предотвратить и вылечить, а при подозрении на заболевание необходимо обратиться за медицинской помощью.
Всемирный день борьбы с малярией был учрежден государствами-членами ВОЗ на Всемирной ассамблее здравоохранения 2007 года.
Ученые сообщили об успешных испытаниях вакцины против малярии
Вакцина против малярии, разработанная учеными из Оксфордского университета, продемонстрировала высокую эффективность во время предварительных испытаний в Африке. Об этом написала газета Guardian.
Исследования продолжались 12 месяцев. В них приняли участие 450 детей. В конце концов препарат показал эффективность в 77%. Теперь ученые запланировали более масштабные испытания — в них должны принять участие 4 800 детей в четырех странах, передает rtvi.com
Издание отмечает, что разработка ученых может стать большим прорывом в борьбе с этой болезнью. Несмотря на то, что многие вакцины проходят испытания на протяжении многих лет, ни одна из них до этого момента не достигла требуемой цели (75% эффективности) для достижения успеха в борьбе с малярией.
Малярия — инфекционное заболевание, которое передается человеку при укусах комаров. Его симптомы — лихорадка, судороги, рвота, боль в суставах и анемия. Каждый год в мире от малярии умирают больше 400 тысяч человек. Большинство из них — дети в возрасте до пяти лет.
В мае 2020 года стало известно, что группа ученых из Кении и Великобритании обнаружила у комаров микроорганизм Microsporidia MB, который препятствует заражению насекомых малярией. По мнению ученых, для эффективной борьбы с малярией необходимо заразить микроспоридией не меньше 40% от всей популяции комаров в регионе.