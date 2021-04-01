Акцию проводит Министерство просвещения среди школьников и студентов, а также членов общественных объединений ПМР в возрасте от 14 до 35 лет. “День Земли” будет проходить в период с 23 по 30 апреля 2021 года. Цель – донести до людей идею о том, что наша планета хрупка и бесценна и каждый обязан ее защищать. Акция направлена на объединение людей для охраны окружающей среды.
Акция может быть реализована в следующих направлениях:
«Генеральная уборка» - экологические субботники по уборке территорий населенных пунктов, зеленых массивов, прибрежной зоны водоемов и т.п.; «Зеленый наряд» - экологическое благоустройство территорий населенных пунктов (посадка, полив, обрезка, подвязка деревьев, кустарников, цветов и т.п.); «Сдавайся» - сбор вторичного сырья для переработки (сбор макулатуры, пластика, стекла, металлолома, батареек и т.п.); «Поможем вместе» - оборудование и размещение скворечников, кормушек для птиц и животных, подкормка животных в дикой природе и т.п.); «Вторая жизнь» - проведение ярмарок вещей (бесплатное распространение и обмен ненужных вещей, буккроссинг и т.п.).
По итогам Акции организации образования, общественные объединения Приднестровской Молдавской Республики награждаются Грамотами Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики.
До 30 апреля необходимо направить в Минпрос по электронной почте: prosveshenie@minpros.info отчёт о проведении мероприятий в рамках акции и сопроводить его фотографиями.