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Министерство просвещения запустило экологическую акцию «День Земли»

Министерство просвещения запустило экологическую акцию «День Земли»

Акцию проводит Министерство просвещения среди школьников и студентов, а также членов общественных объединений ПМР в возрасте от 14 до 35 лет.
“День Земли” будет проходить в период с 23 по 30 апреля 2021 года. Цель – донести до людей идею о том, что наша планета хрупка и бесценна и каждый обязан ее защищать. Акция направлена на объединение людей для охраны окружающей среды.

Акция может быть реализована в следующих направлениях:

«Генеральная уборка» - экологические субботники по уборке территорий населенных пунктов, зеленых массивов, прибрежной зоны водоемов и т.п.;
«Зеленый наряд» - экологическое благоустройство территорий населенных пунктов (посадка, полив, обрезка, подвязка деревьев, кустарников, цветов и т.п.);
«Сдавайся» - сбор вторичного сырья для переработки (сбор макулатуры, пластика, стекла, металлолома, батареек и т.п.);
«Поможем вместе» - оборудование и размещение скворечников, кормушек для птиц и животных, подкормка животных в дикой природе и т.п.);
«Вторая жизнь» - проведение ярмарок вещей (бесплатное распространение и обмен ненужных вещей, буккроссинг и т.п.).

По итогам Акции организации образования, общественные объединения Приднестровской Молдавской Республики награждаются Грамотами Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики.

До 30 апреля необходимо направить в Минпрос по электронной почте: prosveshenie@minpros.info отчёт о проведении мероприятий в рамках акции и сопроводить его фотографиями.

Подробная информация об условиях проведения Акции «Дня Земли» есть на сайте ведомства.
  • Сегодня, 18:46
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