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Гимнаст Нагорный стал восьмикратным чемпионом Европы

Гимнаст Нагорный стал восьмикратным чемпионом Европы

Россиянин Никита Нагорный стал победителем в вольных упражнениях на чемпионате Европы по спортивной гимнастике. Соревнования проходят в швейцарском Базеле.

24-летний россиянин набрал 15,166 балла. Вторым стал Бенжамен Гишар из Швейцарии (14,966), третьим - итальянец Никола Бартолини (14,666). Россиянин Кирилл Прокопьев завершил соревнования на последнем, восьмом месте (13,466), передает ТАСС.

В ходе соревнований Нагорный чисто исполнил свой элемент. Россиянин удостоен именного элемента ультра-си - технический комитет Европейского гимнастического союза (UEG) одобрил тройное сальто назад согнувшись, которое спортсмен впервые исполнил в квалификации текущего турнира.

Позднее в субботу Нагорный стал серебряным призером в соревнованиях на коне, набрав 14,266 балла. Первое место с аналогичным результатом занял Артур Давтян из Армении, опередивший россиянина по большей оценке за техническое исполнение. Бронзовая медаль на счету британца Джо Фрейзера (14,066). Еще одну серебряную награду Нагорный завоевал в упражнениях на кольцах, уступив греку Элефтериосу Петруниасу, третьим стал итальянец Сальваторе Мареска.

Нагорный во второй раз стал чемпионом Европы в вольных упражнениях. Всего эта золотая медаль на европейских первенствах стала для него восьмой, также в его активе теперь две серебряные и одна бронзовая награды. Он является трехкратным чемпионом мира, серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира, серебряным призером Олимпийских игр 2016 года.

Чемпионат Европы завершится 25 апреля.
tass.ru
  • Сегодня, 18:56
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