Dnestr.TV

 
0

Захарова заявила, что следующая партия "Спутника V" будет поставлена в Молдавию в мае

Захарова заявила, что следующая партия "Спутника V" будет поставлена в Молдавию в мае

Россия поставит следующую партию вакцины от коронавируса "Спутник V" в Молдову в мае. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

"Отправка следующей партии состоится в мае 2021 года", - сказала она, передает ТАСС

В субботу в республику были доставлены 142 тысячи доз вакцины. Всего российская сторона в ответ на обращение к президенту РФ Владимиру Путину председателя парламента Молдовы Зинаиды Гречаный поставит стране 182 тысячи доз "Спутника V", включая 62 тысячи доз для Приднестровья.

Захарова подчеркнула, что Россия готова и в дальнейшем оказывать Молдове помощь в борьбе с пандемией.

"Настроены также на сохранение и развитие дружественных российско-молдавских отношений в духе принципов, заложенных в Договоре о дружбе и сотрудничестве от 19 ноября 2001 года, двадцатилетие которого мы будем отмечать в текущем году", - указала она.
tass.ru
  • Сегодня, 07:43
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • К чему приведет реформа спорта в Бендерах
  • Про нас иначе. Семейное дело "Кисловъ"
  • C 30 апреля по 10 мая вернется стандартный режим переме ...
  • Определены участки рыбохозяйственных водоемов, на котор ...
  • С 1 апреля 2021 года на II квартал 2021 года установлен ...
  • Про нас иначе. "Каменный век"
  • МГБ информирует о некоторых изменениях режима в пункта ...
  • Российские власти предупредили граждан Молдовы, незакон ...
  • Депутаты ВС ПМР вышли с инициативой отменить норму зако ...
  • Возобновлено авиасообщение между Кишиневом и Санкт-Пете ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • К чему приведет реформа спорта в Бендерах
  • Про нас иначе. Семейное дело "Кисловъ"
  • C 30 апреля по 10 мая вернется стандартный режим переме ...
  • Определены участки рыбохозяйственных водоемов, на котор ...
  • С 1 апреля 2021 года на II квартал 2021 года установлен ...
  • Про нас иначе. "Каменный век"
  • МГБ информирует о некоторых изменениях режима в пункта ...
  • Российские власти предупредили граждан Молдовы, незакон ...
  • Депутаты ВС ПМР вышли с инициативой отменить норму зако ...
  • Возобновлено авиасообщение между Кишиневом и Санкт-Пете ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна