Россия поставит следующую партию вакцины от коронавируса "Спутник V" в Молдову в мае. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
"Отправка следующей партии состоится в мае 2021 года", - сказала она, передает ТАСС
В субботу в республику были доставлены 142 тысячи доз вакцины. Всего российская сторона в ответ на обращение к президенту РФ Владимиру Путину председателя парламента Молдовы Зинаиды Гречаный поставит стране 182 тысячи доз "Спутника V", включая 62 тысячи доз для Приднестровья.
Захарова подчеркнула, что Россия готова и в дальнейшем оказывать Молдове помощь в борьбе с пандемией.
"Настроены также на сохранение и развитие дружественных российско-молдавских отношений в духе принципов, заложенных в Договоре о дружбе и сотрудничестве от 19 ноября 2001 года, двадцатилетие которого мы будем отмечать в текущем году", - указала она. tass.ru