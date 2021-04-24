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В России предложили упразднить потребительскую корзину

В России предложили упразднить потребительскую корзину

Минтруд России предложил упразднить институт потребительской корзины. Соответствующий проект приказа ведомства размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Также в министерстве предложили исключить ежеквартальность установления величины прожиточного минимума в России. Сейчас прожиточный минимум граждан России определяется не по потребительской корзине, а по медианному доходу. Относительно данной величины половина населения имеет доходы выше, другая — ниже. В ведомстве утверждают, что прожиточный минимум будет зависеть от уровня доходов большинства россиян и повышаться по мере их роста, передает lenta.ru.

«Новая методика более прогрессивная, она исключает манипуляции со стоимостью потребительской корзины за счет включения в нее дешевых товаров или услуг, которые могут и не употребляться», — заявил проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в беседе с «Российской газетой».

С 1 января вступил в силу закон о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Теперь данные показатели определяют исходя не из потребительской корзины, а из медианного среднедушевого дохода. Закон запрещает снижать МРОТ даже при уменьшении медианной заработной платы.
lenta.ru
  • Сегодня, 07:47
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