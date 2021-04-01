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NASA: Таяние ледников изменило наклон Земли

NASA: Таяние ледников изменило наклон Земли

Ученые из Китая выяснили, что за последние десятилетия изменения климата на Земле поменяли наклон планеты, сообщает Geophysical Research Letters.

На вращение любого объекта влияет распределение его веса. Так, этот показатель у Земли непрерывно меняется вместе со смещением расплавленных внутренностей планеты и трансформации ее поверхности. Важнейший фактор в распределении веса Земли – вода, получившая такое влияние из-за своей тяжести, передает mir24.tv.

В течение последних 20 лет за весом Земли наблюдают две спутниковые миссии NASA – Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE) и ее преемница. В новом же исследовании ученые сконцентрировались на изменении наклона Земли в 1990-х годах – до появления спутниковых данных.

Для этой работы специалисты проанализировали результаты наблюдения за водой: таяние ледников, а также статистику по подземным водам, которые откачивает человек. Выяснилось, что в 1995 году полярный дрейф полюсов полностью изменил направление.

В результате этого в 2020 году скорость движения полюсов увеличилась примерно в 17 раз по сравнению со средней скоростью в период с 1981 по 1995 годы. В основном, это связано с таянием ледников.

«Полученные данные – ключ к изучению движения полюсов, вызванного климатом», – подчеркнул автор исследования, гидролог Суксия Лю из Китайской академии наук.

Профессор Джонатан Оверпек из Университета Аризоны в США отметил, что изменения оси Земли доказали, «как реально и глубоко влияние людей на планету», пишет The Guardian.

Ранее ученые сообщили о рекордном снижении скорости Гольфстрима. Если глобальное потепление продолжится, то система Гольфстрима ослабеет еще на 34 – 45% к концу столетия, предполагают специалисты.

mir24.tv
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