Ученые из Китая выяснили, что за последние десятилетия изменения климата на Земле поменяли наклон планеты, сообщает Geophysical Research Letters.
На вращение любого объекта влияет распределение его веса. Так, этот показатель у Земли непрерывно меняется вместе со смещением расплавленных внутренностей планеты и трансформации ее поверхности. Важнейший фактор в распределении веса Земли – вода, получившая такое влияние из-за своей тяжести, передает mir24.tv.
В течение последних 20 лет за весом Земли наблюдают две спутниковые миссии NASA – Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE) и ее преемница. В новом же исследовании ученые сконцентрировались на изменении наклона Земли в 1990-х годах – до появления спутниковых данных.
Для этой работы специалисты проанализировали результаты наблюдения за водой: таяние ледников, а также статистику по подземным водам, которые откачивает человек. Выяснилось, что в 1995 году полярный дрейф полюсов полностью изменил направление.
В результате этого в 2020 году скорость движения полюсов увеличилась примерно в 17 раз по сравнению со средней скоростью в период с 1981 по 1995 годы. В основном, это связано с таянием ледников.
«Полученные данные – ключ к изучению движения полюсов, вызванного климатом», – подчеркнул автор исследования, гидролог Суксия Лю из Китайской академии наук.
Профессор Джонатан Оверпек из Университета Аризоны в США отметил, что изменения оси Земли доказали, «как реально и глубоко влияние людей на планету», пишет The Guardian.
Ранее ученые сообщили о рекордном снижении скорости Гольфстрима. Если глобальное потепление продолжится, то система Гольфстрима ослабеет еще на 34 – 45% к концу столетия, предполагают специалисты.