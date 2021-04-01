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Вербное воскресенье

Вербное воскресенье

Вербное воскресенье — один из самых важных праздников в преддверии Пасхи, который отмечается ровно за неделю до Светлого воскресенья. В этот день церковь вспоминает вход Иисуса в Иерусалим — знаковый момент в жизни Мессии.

Вербное воскресенье является переходящим праздником. Его дата зависит от празднования Светлой Пасхи и отмечается за неделю до Светлого воскресенья.

Это христианский праздник, посвященный торжественному входу Иисуса Христа в Иерусалим, положившему начало его крестных страданий. Согласно святому писанию, Мессия въехал в город верхом на осле, чтобы добровольно принести себя в жертву ради искупления человеческих грехов. На улицах Спасителя встречали восторженные толпы верующих, среди которых ходил слух о чудесных исцелениях, которые сопровождали путь Иисуса. Люди устилали его путь свежими пальмовыми ветвями. Но ликование длилось недолго. Люди ждали от Христа политических побед и мести врагам народа Изралиева, но Мессия не оправдал надежд и не стал творить бесчинства. Толпа обернула свой гнев против Иисуса, который подвергся гонениям и был распят голгофском кресте.

Почему воскресенье называется Вербным?
Изначально граждане Иерусалима приветствовали Иисуса пальмовыми ветками, что означало особый почет вновь прибывшему. Однако, в некоторых странах пальмы не растут и их заменили ветки цветущей вербы, которая первой зацветает весной. Она-то и стала символом праздника, дав и характерное название этому дню. В других странах есть свои также есть «заменители» пальмовым веткам. В Италии в Вербное воскресенье используют оливковые деревья, во Франции — розмарин или лавр.

День принято встречать и провожать молитвой, в которой стоит просить прощения за свои грехи. В Вербное воскресенье православные идут на службу в церкви и храмы, несут с собой букетики из вербных веток, чтобы священники окропили их святой водой. После ветви относят домой. Считается, что в течение года они будут защищать дома от бед, а их хозяев — от бедности и болезней.

Прутики вербы рвут накануне праздника, в Лазареву субботу. Срезать новые веточки вербы для домашнего хранения нужно с молодых деревьев, на которых еще нет огрубевшей коры, дупел и повреждений. Нельзя срезать ветки с деревьев, растущих на кладбище или рядом с ним. После того, как ветви вербы освятят в церкви, их приносят домой и размещают возле иконы. Чтобы верба подольше оставалась свежей, можно поставить ее в вазу с водой.

В Молдове известно много традиций и верований, связанных с Вербным воскресеньем. Отметим лишь наиболее яркие и распространенные:

- Считается, какой будет погода в Вербное воскресенье, таков будет и день Пасхи.
- В этот день христиане исповедуются и причащаются, заботясь о душе, не забывая при этом поминать в церкви усопших и ухаживать за могилами.
- О тех, кто причащается в Вербное воскресенье, говорят, что любое их желание, загаданное в момент приближения к священнику, исполнится.
- Мужчины опоясываются ветвями вербы в надежде, что это защитит их от болезней и поможет стать сильнее.
- Девушки кладут на ночь под подушку базилик, чтобы стать более красивыми и здоровыми.
- Считается, что тот, кто проглотит одну или три почки вербы в это воскресенье, будет здоров в течение всего года, особенно будет защищен от болей в горле.
- Посаженные в этот день деревья приживутся и будут плодородными.
- Если касаться освященными ветвями вербы предмета или животного, предназначенных для продажи, придет так много покупателей, как много верующих приходит в Вербное воскресенье за освященными ветками.
- В Вербное воскресенье едят блюда из рыбы.
- В этот день отмечают свои именины те, кого назвали в честь цветка: Флорика, Флорина, Флорин, Виолета, Виорика, Виорел, Лэкрэмьоара и др.
Этот обычай – из более современных.

В Вербное воскресенье Церковь разрешает есть рыбу (особенно жареную и соленую) и пить вино, «чтобы пост казался короче». Теологи считают, что «Вербное воскресенье – праздник радости, хотя и выпадает на Великий пост. Поэтому церковь дает благословение тем, кто строго соблюдал пост, есть рыбу и пить вино в этот день». Праздник Вербное воскресенье символизирует начало жизни легкой и прекрасной, как цветы, а освященные ветви вербы являются оберегом от бед и неприятностей.

  • Сегодня, 08:43
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