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Путин наградил Жириновского орденом в день рождения

Путин наградил Жириновского орденом в день рождения

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, 25 апреля отмечающий 75-летие, получил подарок из Кремля. С утра пораньше пресс-служба президента передала радостную для ветерана отечественной политики весть: ему присуждена государственная награда.

Согласно указу Владимира Путина, Жириновский награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, передает mk.ru.

Орден вручается с формулировкой "за большой вклад в укрепление российской государственности". Также в заслугу политика поставлено "развитие парламентаризма" и "активная законотворческая деятельность".

С такой же формулировкой в 2016 году Жириновский получил Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, пятью годами ранее - Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, еще за пять лет до этого - IV степени. Также с списке наград политика - Орден Александра Невского, Орден Почета, Почетные грамоты президента и правительства, Медали Столыпина I и II степени и другие, в том числе иностранные, награды.

Незадолго до юбилея Жириновский сделал ряд громких хвалебных высказываний в адрес Путина, например, заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский не имеет права даже приглашать того на встречу, так как у них разный уровень. Также высказал мнение, что от Путина ни много ни мало зависит судьба мира. Впрочем, была и критика. Например, политик не понял решения главы государства объявить нерабочей всю первую декаду мая: "Когда работать-то?"
mk.ru
  • Сегодня, 08:56
  • DTV
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