Dnestr.TV

 
0

Мясников назвал полный отказ от алкоголя опасным для здоровья

Мясников назвал полный отказ от алкоголя опасным для здоровья

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" объяснил, что полный отказ от алкогольных напитков может привести к развитию инфаркта.

"А знаете, что еще официально входит в факторы риска для инфаркта? Отсутствие регулярного приема малых доз алкоголя", — сказал Мясников.
Медик подчеркнул, что малые дозы алкоголя – это 19 грамм чистого спирта, что соответствует 300 граммам пива или 150 граммам вина, или 40 граммам крепкого алкоголя, передает ria.ru.

Среди других факторов риска Мясников призвал учитывать пол и возраст. По словам врача, женщины более подвержены развитию инфаркта после 50 лет, тогда как мужчины – после 45-ти.

Кроме того, Мясников указал на фактор наследственности, а именно на случаи ранних проявлений инфаркта, инсульта и других сосудистых заболеваний у родственников в возрасте до 50 лет.

Помимо этого, среди предпосылок смертельного заболевания медик назвал курение, повышение холестерина низкой плотности или понижение холестерина высокой плотности, повышение уровня сахара или диабет, артериальную гипертонию, отсутствие физической активности и ожирение.
ria.ru
  • Сегодня, 09:18
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • К чему приведет реформа спорта в Бендерах
  • Про нас иначе. Семейное дело "Кисловъ"
  • C 30 апреля по 10 мая вернется стандартный режим переме ...
  • Определены участки рыбохозяйственных водоемов, на котор ...
  • С 1 апреля 2021 года на II квартал 2021 года установлен ...
  • Про нас иначе. "Каменный век"
  • МГБ информирует о некоторых изменениях режима в пункта ...
  • Российские власти предупредили граждан Молдовы, незакон ...
  • Депутаты ВС ПМР вышли с инициативой отменить норму зако ...
  • Возобновлено авиасообщение между Кишиневом и Санкт-Пете ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • К чему приведет реформа спорта в Бендерах
  • Про нас иначе. Семейное дело "Кисловъ"
  • C 30 апреля по 10 мая вернется стандартный режим переме ...
  • Определены участки рыбохозяйственных водоемов, на котор ...
  • С 1 апреля 2021 года на II квартал 2021 года установлен ...
  • Про нас иначе. "Каменный век"
  • МГБ информирует о некоторых изменениях режима в пункта ...
  • Российские власти предупредили граждан Молдовы, незакон ...
  • Депутаты ВС ПМР вышли с инициативой отменить норму зако ...
  • Возобновлено авиасообщение между Кишиневом и Санкт-Пете ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна