Dnestr.TV

 
0

Акробаты из Приднестровья взяли две медали на Кубке мира

Акробаты из Приднестровья взяли две медали на Кубке мира

Сегодня в Софии завершились соревнования на Кубке мира. Приехали команды из 12 стран, в том числе из России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Из-за пандемии многие привезли неполные команды. Так, к примеру, в мужских групповых упражнениях конкуренции не было, сообщает novostipmr.com ссылаясь на Радио 1.

За сборную Молдавии выступала группа спортсменов из Тираспольской СДЮШОР № 4 и Бендерской СДЮШОР № 1. Медали разыгрывались в пяти возрастных группах, в том числе среди сеньоров.

Приднестровские акробаты соревновались в юношеских группах 11-16 и 12-18 лет. Лидеры сборной Молдавии, смешанная пара из Тирасполя Геннадий Измайлов – Арина Богатая в группе 12-18 лет стали серебряными призерами. Они чисто исполнили в финале смешанное упражнение, набрав 26 баллов. Украинцам тираспольчане уступили полтора балла и обошли три дуэта.

Мужская пара Александр Ткач - Юрий Митрофаненко из Тирасполя взяла бронзу. У нее 25.55 балла. Впереди спортсмены из Казахстана и Болгарии.

Геннадий Измайлов – Арина Богатая, а также мужская четверка из Суклеи будут готовиться к чемпионату мира, который из-за пандемии перенесен с 2020 на 2021 год. Чемпионат пройдет 2-4 июля в Женеве (Швейцария). Заявки прислали команды из 24 стран. Здесь в финал придется отбираться через сито квалификации.
novostipmr.com
  • Вчера, 22:06
  • DTV
  • Просмотров: 20
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • К чему приведет реформа спорта в Бендерах
  • Про нас иначе. Семейное дело "Кисловъ"
  • C 30 апреля по 10 мая вернется стандартный режим переме ...
  • Определены участки рыбохозяйственных водоемов, на котор ...
  • С 1 апреля 2021 года на II квартал 2021 года установлен ...
  • Про нас иначе. "Каменный век"
  • МГБ информирует о некоторых изменениях режима в пункта ...
  • Российские власти предупредили граждан Молдовы, незакон ...
  • Депутаты ВС ПМР вышли с инициативой отменить норму зако ...
  • Возобновлено авиасообщение между Кишиневом и Санкт-Пете ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • К чему приведет реформа спорта в Бендерах
  • Про нас иначе. Семейное дело "Кисловъ"
  • C 30 апреля по 10 мая вернется стандартный режим переме ...
  • Определены участки рыбохозяйственных водоемов, на котор ...
  • С 1 апреля 2021 года на II квартал 2021 года установлен ...
  • Про нас иначе. "Каменный век"
  • МГБ информирует о некоторых изменениях режима в пункта ...
  • Российские власти предупредили граждан Молдовы, незакон ...
  • Депутаты ВС ПМР вышли с инициативой отменить норму зако ...
  • Возобновлено авиасообщение между Кишиневом и Санкт-Пете ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна