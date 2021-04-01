Сегодня в Софии завершились соревнования на Кубке мира. Приехали команды из 12 стран, в том числе из России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Из-за пандемии многие привезли неполные команды. Так, к примеру, в мужских групповых упражнениях конкуренции не было, сообщает novostipmr.com ссылаясь на Радио 1.
За сборную Молдавии выступала группа спортсменов из Тираспольской СДЮШОР № 4 и Бендерской СДЮШОР № 1. Медали разыгрывались в пяти возрастных группах, в том числе среди сеньоров.
Приднестровские акробаты соревновались в юношеских группах 11-16 и 12-18 лет. Лидеры сборной Молдавии, смешанная пара из Тирасполя Геннадий Измайлов – Арина Богатая в группе 12-18 лет стали серебряными призерами. Они чисто исполнили в финале смешанное упражнение, набрав 26 баллов. Украинцам тираспольчане уступили полтора балла и обошли три дуэта.
Мужская пара Александр Ткач - Юрий Митрофаненко из Тирасполя взяла бронзу. У нее 25.55 балла. Впереди спортсмены из Казахстана и Болгарии.
Геннадий Измайлов – Арина Богатая, а также мужская четверка из Суклеи будут готовиться к чемпионату мира, который из-за пандемии перенесен с 2020 на 2021 год. Чемпионат пройдет 2-4 июля в Женеве (Швейцария). Заявки прислали команды из 24 стран. Здесь в финал придется отбираться через сито квалификации. novostipmr.com