Госдепартамент США разрешил посольствам страны вывешивать ЛГБТ-флаг вместе с американским. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на конфиденциальную телеграмму госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, передает gazeta.ru
В документе отмечается, что теперь дипмиссиям можно будет размещать такие полотнища на зданиях во время Месяца гордости в июне и в Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией 17 мая.
В телеграмме также подчеркивается, что такие действия не являются обязательными для посольств, они могут самостоятельно принимать решение о вывешивании символа ЛГБТ с учетом «местных условий».
Таким образом ведомство отменило решение администрации бывшего президента США Дональда Трампа, который запрещал вывешивать «радужный» флаг на одном флагштоке с американским национальным флагом.