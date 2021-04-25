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Украина выпустила водку под названием «Вакцина»

Украина выпустила водку под названием «Вакцина»

На прилавки украинских магазинов поступила водка под названием «Вакцина». Об этом 25 апреля сообщил портал «Страна.ua».

Креативные производители предлагают ее в псевдоаптечном антураже. Для высоких продаж на этикетке указаны витамины, входящие в состав крепкого алкогольного напитка.

В рознице бутылка водки продается по цене в 99,99 гривны (260 рублей), передает iz.ru.

Украина выпустила водку под названием «Вакцина»
iz.ru
  • Вчера, 22:13
  • DTV
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