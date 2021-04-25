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Украина выпустила водку под названием «Вакцина»
На прилавки украинских магазинов поступила водка под названием «Вакцина». Об этом 25 апреля сообщил портал «Страна.ua».
Креативные производители предлагают ее в псевдоаптечном антураже. Для высоких продаж на этикетке указаны витамины, входящие в состав крепкого алкогольного напитка.
В рознице бутылка водки продается по цене в 99,99 гривны (260 рублей), передает iz.ru.
iz.ru
- Вчера, 22:13
- DTV
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