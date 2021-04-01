Путешественники, привитые одобренными ЕМА препаратами от коронавируса, смогут ездить во все 27 стран Евросоюза.
Страны Европейского Союза будут принимать туристов, привитых от коронавируса вакциной, которая прошла сертификацию регулятором ЕС. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью газете The New York Times, обнародованном в воскресенье, 25 апреля, передает korrespondent.net.
"Совершенно ясно одно: все 27 стран, входящие в ЕС, будут безусловно принимать всех, кто вакцинирован препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА - ред.)", - отметила глава ЕК.
При этом она не уточнила, какой будет политика сообщества по отношению к тем туристам, которые привиты другими препаратами.
В то же время фон дер Ляйен напомнила, что возвращение к свободным путешествиям зависит также от эпидситуации с COVID-19 в регионе.
Отметим, на сегодняшний день ЕМА одобрило такие вакцины от коронавируса, как американо-германская Pfizer/BioNTech, британско-шведская AstraZeneca и американские Moderna и Johnson & Johnson.