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Оскар - 2021. Лауреаты 93-й церемонии

Оскар - 2021. Лауреаты 93-й церемонии

Картина "Земля кочевников" получила премию в номинациях "Лучший фильм", "Лучшая актриса" и "Лучший режиссер"
Церемония вручения кинопремии "Оскар" из-за пандемии впервые прошла в обновленном формате на нескольких площадках.

Картина "Земля кочевников" удостоилась премии в номинации "Лучший фильм", а также стала лидером по числу наград. Сыгравшая в фильме Фрэнсис Макдорманд победила в номинации "Лучшая актриса", а режиссер Хлоя Чжао получила награду за лучшую режиссерскую работу.

Энтони Хопкинс получил "Оскар" в номинации "Лучший актер" за роль в фильме "Отец" (The Father) Флориана Зеллера. Лента также получила золотую статуэтку за лучший адаптированный сценарий.

В номинации "Лучший оригинальный сценарий" наградили картину "Девушка, подающая надежды" (Promising Young Woman) режиссера Эмиральд Феннел.

Фильм "Манк" (Mank) Дэвида Финчера отметили "Оскаром" за лучшую операторскую ​​​​работу и за работу художника-постановщика.

Лучшим актером второго плана стал Дэниэл Калуя, сыгравший в фильме "Иуда и черный мессия". Композицию Fight for you из этого фильма признали лучшей оригинальной песней.

"Оскар" в номинации "Лучшая актриса второго плана" получила южнокорейская исполнительница Юн Ё Джон за роль в фильме "Минари" (Minari).

В категории "Лучший анимационный фильм" победил мультфильм "Душа" Питера Доктера и Кемпа Паэурса, он также получил золотую статуэтку за лучшее музыкальное сопровождение.

Датскую ленту "Еще по одной" (Druk) Томаса Винтенберга признали лучшим иностранным художественным фильмом.

Лента "Ма Рейни: мать блюза" (Ma Rainey's Black Bottom) Джорджа Вольфа удостоена наград за лучший грим и прически, а также за лучшие костюмы.

Награду за лучшие визуальные эффекты получил "Довод" Кристофера Нолана.

Картина "Два далеких незнакомца" (Two Distant Strangers) победила в номинации "Лучший короткометражный игровой фильм".

Ленту "Мой учитель-осьминог" назвали лучшим документальным фильмом.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Лучший фильм

Земля кочевников

Лучший режиссер

Хлоя Чжао (Земля кочевников)

Лучшая актриса

Фрэнсис Макдорманд (Земля кочевников)

Лучший актер

Энтони Хопкинс (Отец)

Лучшая актриса второго плана

Юн Еджон (Минари)

Лучший актер второго плана

Дэниэл Калуя (Иуда и Черный Мессия)

Лучший иностранный фильм

Еще по одной

Лучшая песня

Fight For You (Иуда и Черный Мессия)

Лучшая музыка

Душа

Лучший монтаж

Миккель Нильсен (Звук металла)

Лучшая операторская работа

Эрик Мессершмидт (Манк)

Лучшая работа художника-постановщика

Манк

Лучшие визуальные эффекты

Тенет

Лучший полнометражный документальный фильм

Мой учитель осьминог

Лучший короткометражный документальный фильм

Колетт

Лучший полнометражный анимационный фильм

Душа

Лучший короткометражный анимационный фильм

Если что-то случится, я люблю вас

Лучший игровой короткометражный фильм

Двое далеких незнакомцев

Лучший звук

Звук металла

Лучший дизайн костюмов

Ма Рейни: Мать блюза

Лучший грим и прически

Ма Рейни: Мать блюза

Лучший оригинальный сценарий

Эмеральд Феннел (Девушка, подающая надежды)

Лучший адаптированный сценарий

Флориан Зеллер и Кристофер Хэмптон (Отец)
  • Сегодня, 07:08
  • DTV
  • Просмотров: 0
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