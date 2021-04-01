Картина "Земля кочевников" получила премию в номинациях "Лучший фильм", "Лучшая актриса" и "Лучший режиссер" Церемония вручения кинопремии "Оскар" из-за пандемии впервые прошла в обновленном формате на нескольких площадках.
Картина "Земля кочевников" удостоилась премии в номинации "Лучший фильм", а также стала лидером по числу наград. Сыгравшая в фильме Фрэнсис Макдорманд победила в номинации "Лучшая актриса", а режиссер Хлоя Чжао получила награду за лучшую режиссерскую работу.
Энтони Хопкинс получил "Оскар" в номинации "Лучший актер" за роль в фильме "Отец" (The Father) Флориана Зеллера. Лента также получила золотую статуэтку за лучший адаптированный сценарий.
В номинации "Лучший оригинальный сценарий" наградили картину "Девушка, подающая надежды" (Promising Young Woman) режиссера Эмиральд Феннел.
Фильм "Манк" (Mank) Дэвида Финчера отметили "Оскаром" за лучшую операторскую работу и за работу художника-постановщика.
Лучшим актером второго плана стал Дэниэл Калуя, сыгравший в фильме "Иуда и черный мессия". Композицию Fight for you из этого фильма признали лучшей оригинальной песней.
"Оскар" в номинации "Лучшая актриса второго плана" получила южнокорейская исполнительница Юн Ё Джон за роль в фильме "Минари" (Minari).
В категории "Лучший анимационный фильм" победил мультфильм "Душа" Питера Доктера и Кемпа Паэурса, он также получил золотую статуэтку за лучшее музыкальное сопровождение.
Датскую ленту "Еще по одной" (Druk) Томаса Винтенберга признали лучшим иностранным художественным фильмом.
Лента "Ма Рейни: мать блюза" (Ma Rainey's Black Bottom) Джорджа Вольфа удостоена наград за лучший грим и прически, а также за лучшие костюмы.
Награду за лучшие визуальные эффекты получил "Довод" Кристофера Нолана.
Картина "Два далеких незнакомца" (Two Distant Strangers) победила в номинации "Лучший короткометражный игровой фильм".
Ленту "Мой учитель-осьминог" назвали лучшим документальным фильмом.