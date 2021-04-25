Командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал Скотт Миллер заявил, что Соединенные Штаты и НАТО начали вывод войск с ряда баз в Афганистане.
«Мы начали осуществлять вывод с ряда баз», — сообщил он в ходе конференции в Кабуле в воскресенье, 25 апреля, передает iz.ru Миллер также добавил, что военные передадут все свои базы силам Афганистана.
14 апреля президент США Джо Байден объявил, что США начнут вывод войск из Афганистана с 1 мая. При этом, как предполагалось ранее, к этой дате американские солдаты в полном составе уже покинут территорию страны.
Президент Афганистана Ашраф Гани 14 апреля подчеркнул, что уважает намерение Соединенных Штатов вывести контингент. Он также выразил готовность сотрудничать с американскими партнерами «для обеспечения плавного перехода».
Помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан 18 апреля пояснил, что Вашингтон достиг поставленных в начале операции в Афганистане в 2001 году целей, которые, по его словам, заключались в расследовании нападения на США 11 сентября 2001 года.
Официальный срок завершения вывода контингента США назначен на 11 сентября.
В феврале 2020 года на церемонии в Катаре США и радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) подписали первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Талибы гарантировали, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. Американцы пообещали вывести войска.