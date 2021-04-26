Принятие дополнительных мер контроля за соблюдением режима тишины в Донбассе, предложенных Украиной, станет важным шагом на пути к миру, заявил глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.
20 апреля прошло внеочередное заседание подгруппы в ТКГ. После него украинская сторона заявила о прогрессе в вопросе согласования этих мер, передает eadaily.com.
«На последнем заседании ТКГ наш документ, предложения ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей) и предложения России были взяты к обсуждению. И, как мне известно, украинский документ был принят за основу. Это впервые. И даже руководитель ТКГ, посол от ОБСЕ сказал, что это историческое событие», — отметил Кравчук в эфире телеканала «Дом».
По его словам, сейчас этот документ совершенствует рабочая группа. Она еще раз обсудит его — с учетом предложений 27 апреля.
«Если они придут к какому-то положительному заключению, мы его обсудим на общей ТКГ 28 апреля и примем этот документ», — пояснил Кравчук. Гражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются. eadaily.com