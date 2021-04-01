В минувшее воскресенье в республике зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, из которых пять – в Тирасполе, три – в Бендерах, по одной аварии – в Григориопольском районе, Рыбнице и Каменке. Пострадавших нет.
Четыре водителя, нарушив правила, уехали с мест ДТП. По два оставления места происшествия зарегистрированы в Бендерах и Тирасполе. Один из нарушителей установлен, личности остальных выясняются, передает пресс-центр МВД ПМР.
В Тирасполе, на улице Бендерской, в три часа ночи водитель, управляя автомобилем марки Mercedes, потерял контроль над машиной, выехал за пределы проезжей части, совершил наезд на бордюр, а затем столкнулся с деревом. С места аварии мужчина скрылся. Инспекторы ГАИ установили 35-летнего нарушителя, у него взяты биопробы. Проводится разбирательство.
Госавтоинспекторы напоминают: за оставление места ДТП грозит штраф в размере 920 рублей ПМР или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет, либо административный арест до 15 суток. Меру пресечения устанавливает суд. mvdpmr.org