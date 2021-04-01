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Румыния объявила персоной нон грата помощника военного атташе России

Румыния объявила персоной нон грата помощника военного атташе России

В Бухаресте заявили, что деятельность дипломата "противоречит положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года"
Румынские власти объявили персоной нон грата помощника военного атташе посольства России в Бухаресте. Об этом сообщил в понедельник МИД Румынии.

"МИД Румынии информирует, что румынские власти решили объявить персоной нон грата на территории Румынии помощника военного атташе посольства Российской Федерации в Бухаресте", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства и утверждается, что "деятельность и действия [дипломата] противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года", передает ТАСС.

МИД Румынии также отмечает, что посол России в Бухаресте Валерий Кузьмин по распоряжению министра Богдана Ауреску был вызван на беседу во внешнеполитическое ведомство. Там ему и сообщили о принятом румынскими властями решении.

tass.ru
  • Сегодня, 12:13
  • DTV
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