В Бухаресте заявили, что деятельность дипломата "противоречит положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года" Румынские власти объявили персоной нон грата помощника военного атташе посольства России в Бухаресте. Об этом сообщил в понедельник МИД Румынии.
"МИД Румынии информирует, что румынские власти решили объявить персоной нон грата на территории Румынии помощника военного атташе посольства Российской Федерации в Бухаресте", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства и утверждается, что "деятельность и действия [дипломата] противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года", передает ТАСС.
МИД Румынии также отмечает, что посол России в Бухаресте Валерий Кузьмин по распоряжению министра Богдана Ауреску был вызван на беседу во внешнеполитическое ведомство. Там ему и сообщили о принятом румынскими властями решении.