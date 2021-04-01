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Рабочая дискуссия членов Оперштаба

Рабочая дискуссия членов Оперштаба

На заседании Оперативного штаба при Президенте обсуждался вопрос сокращения коечного фонда инфекционных госпиталей. К сегодняшнему утру загруженность сети COVID-стационаров составляет 58%. Ожидается многочисленная выписка, после которой показатель наполненности коечного фонда приблизится к 50%. В этой связи принято решение о сворачивании части объектов. Сегодня закрыто коронавирусное подразделение на базе психиатрического отделения РКБ. С середины прошлой недели не принимают COVID-пациентов в бендерской горбольнице и столичном госпитале ветеранов. Курс лечения находящихся там инфицированных больных будет завершен. Когда число пациентов будет единичным, их переведут в иные стационары. Следующим готовится к закрытию БЦМиР. Для возвращения его к профильному функционалу необходимо будет провести обеззараживающие мероприятия, которые потребуют дополнительного времени. Президент подчеркнул, что дальнейшее поэтапное сворачивание филиалов инфекционных госпиталей будет возможно только при условии, что загруженность сети будет не больше половины уже сокращенного коечного фонда, сообщает пресс-служба главы государства.

На совещании обсуждался вопрос обеспеченности системы здравоохранения медпрепаратами, используемыми при лечении коронавируса, и средствами индивидуальной защиты. Кроме того, речь шла о питании в стационарах. Поступают нарекания в адрес РКБ и дубоссарской больницы. Они носят единичный характер, тем не менее Вадим Красносельский призвал реагировать на каждый сигнал.

Еще один вопрос, поднятый членами Оперштаба, – организация свиданий граждан, находящихся в местах лишения свободы, с родственниками. Из-за карантинных ограничений у заключенных больше года не было такой возможности, напомнила Министр юстиции Александра Тумба. Глава государства считает возможным возобновить практику краткосрочных встреч – общения при наличии разделительного защитного экрана. Что касается продолжительных свиданий, то они, по мнению Президента, возможны лишь в том случае, если у посетителя есть актуальная справка о ПЦР-тестировании (действительна 72 часа). Речь идет только о тех пенитенциарных учреждениях, где нет болеющих граждан, подчеркнул Вадим Красносельский. На данный момент, к примеру в УИН-1 – 98 носителей вируса. Окончательное решение по этому вопросу будет принято после получения заключения СЭС.

Главному санитарному врачу предстоит высказаться и относительно возможности проведения производственной практики для студентов средних и высших профессиональных учебных заведений. Эти и другие вопросы решаются в рабочем порядке.
president.gospmr.org
  • Сегодня, 12:17
  • DTV
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