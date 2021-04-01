По словам официального представителя МИД РФ, западные страны вновь предприняли попытки вмешательства, поводами для которых стали принятие парламентом Молдавии Декларации о признании захватнического характера Конституционного суда страны и отмена решения 2019 года о назначении нынешней главы КС
Москва отмечает прямое вмешательство США и ЕС в дела Молдовы и призывает воздержаться от этого. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"МИД России неоднократно обращал внимание на прямое вмешательство со стороны США и Евросоюза во внутриполитические процессы Молдавии, их явную политическую ангажированность, способствующую еще большей поляризации молдавского общества", - указала она, передает ТАСС
"Вновь призываем коллег из США и Евросоюза воздерживаться от вмешательства во внутренние дела Молдавии и не выходить за пределы норм дипломатической этики", - подчеркнула Захарова.
По ее словам, западные страны вновь предприняли попытки вмешательства, поводами для которых послужили принятие парламентом Молдовы 23 апреля Декларации о признании захватнического характера Конституционного суда (КС) Молдавии, в которой депутаты выразили несогласие с его решением о наличии условий для роспуска парламента, и отмена парламентариями решения 2019 года о назначении нынешней главы КС. Захарова обратила внимание на то, что озабоченность в связи с этими решениями сразу после их принятия выразили председатель Европейского совета Шарль Мишель и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, а также глава делегации ЕС в Молдове Петер Михалко, посол США Дерек Хоган, а также посольства ряда государств - членов Евросоюза в республике, включая Румынию и Нидерланды.
"Показательно, что, призывая парламент республики уважать решения Конституционного суда, представители США и ЕС, похоже, отказываются проявлять такое же уважение по отношению к действиям законодателей Молдавии. Подобная избирательность в оценках лишний раз подтверждает, что геополитический вектор Кишинева для них важнее, чем те "демократические ценности", в защиту которых они выступают", - добавила дипломат.