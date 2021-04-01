На площадке ведомства состоялось рабочее совещание Главы ведомства Кристины Албул, представителей Центра матери и ребенка и кафедры психологии Приднестровского госуниверситета. На повестке встречи – обсуждение плана мероприятий по проведению Года здоровья и Года молодежи. Так, одним из пунктов программы является создание предабортных кабинетов в лечебно-профилактических учреждений республики.
На сегодняшний день такие кабинеты отсутствуют, а наличие психологов широкого профиля для этих целей не предусмотрено – функцию предабортного консультирования выполняют сами медики. Специалисты службы репродуктивного здоровья проходили обучение в этом направлении неоднократно, сообщается на сайте Министерства здравоохранения.
Заведующая Центром репродуктивного здоровья и планирования семьи Оксана Чебан отметила: «Мы заинтересованы в том, чтобы проработать этот вопрос с психологами. Эта работа должна строиться междисциплинарно, результаты будут видны только при участии нескольких структур. Если женщина решает прервать беременность – это ее право, которым она обладает. Но всегда нужно выяснять причину такого решения, чтобы понимать, в каком направлении действовать».
Главной задачей кабинета предабортного консультирования должно стать выяснение причины нежелания стать матерью - не отговорить, а помочь женщине повысить степень осознанности ситуации. Если причина в социальной или финансовой стороне вопроса – совместно с другими службами найти возможность решить данную проблему во избежание аборта.
Участники совещания сошлись во мнении, что первым шагом для создания предабортных кабинетов должно стать обучение среднего медицинского персонала. Заведующая кафедрой психологии ПГУ им. Т. Г. Шевченко Виктория Кучерявенко выразила готовность оказать содействие в подготовке и дополнительном образовании акушерок для психологического консультирования.
Следует отметить, что психологическая помощь женщинам, принявшим решение прервать беременность - сугубо добровольное. Для того, чтобы понять, нужны такие кабинеты или нет, было принято решение запустить исследование, в котором примут участие около 100 женщин. В течение этой недели психологи совместно с представителями службы репродуктивного здоровья разработают анкету. Исследование начнется в мае и продлится два месяца:
«Доктор, который в дальнейшем будет заниматься проведением аборта предложит женщине ответить на опросник – «Нуждается ли она в дополнительном консультировании?». Большинство из них приходят уже с решением и, как правило, причиной является дефект контрацепции, не социальная ситуация. Для того, чтобы провести полный анализ нужно включить такие вопросы, как: семейное положение, финансовое благополучие, наличие детей и т.д. Через два месяца мы дадим ответ, есть ли смысл в этом, хотят ли эти женщины с кем-либо еще обсуждать это или это уже принятое на семейном совете решение», - отметила акушер-гинеколог Светлана Тостановская.
Также в рамках Года молодежи предусматривается реализация проекта «Школа молодой семьи». Участники совещания сошлись на мнении, что его целесообразно разделить на три этапа: лекции в школах и интернатах, работа психологов при ЗАГСах для формирования осознанного отношения к созданию семьи и действующие в настоящее время в медучреждениях Приднестровья перинатальные школы для семейных пар, планирующих беременность и состоящих на учете.
В рамках «Школы молодой семьи» в учреждениях среднего и высшего образования предложено проводить классные часы по психологии семейных отношений, охране репродуктивного здоровья, ЗОЖ, ментальному здоровью, экономическим и юридическим аспектам семьи как ячейки общества. Проект может быть воплощен только при участии различных структур и ведомств, - заключили участники совещания. minzdrav.gospmr.org