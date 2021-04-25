Dnestr.TV

 
0

Эколог Илья Тромбицкий: На севере Молдовы произошла химическая катастрофа

Эколог Илья Тромбицкий: На севере Молдовы произошла химическая катастрофа

Известный эколог, исполнительный директор Международной ассоциации хранителей Днестра «Эко-Тирас» Илья Тромбицкий сообщил на своей странице в соцсети о химической катастрофе в Наславче, на севере Молдовы.

«В Наславче – химическая катастрофа.

По сообщениям сельчан, сегодня с утра в Наславче сверху по течению какой-то сброс. Первоначально представляло собой вонючую черную жижу, которая быстро застыла. Пахнет ужасно. Весь берег села Наславча этой жижей укрыт. Острова стали белыми в тех местах, где вода упала.

Пока был уровень большой, этого не было, вода упала - и всё показало. Жижа внешне напоминает жжёный сахар. Ночь с субботы на воскресенье – самое милое время для сбросов. Сельчане не припоминают ничего подобного», - подчеркнул Илья Тромбицкий, передает noi.md

Эколог Илья Тромбицкий: На севере Молдовы произошла химическая катастрофа

Эколог Илья Тромбицкий: На севере Молдовы произошла химическая катастрофа

Эколог Илья Тромбицкий: На севере Молдовы произошла химическая катастрофа

Эколог Илья Тромбицкий: На севере Молдовы произошла химическая катастрофа
  • Вчера, 20:41
  • DTV
  • Просмотров: 60
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. Семейное дело "Кисловъ"
  • C 30 апреля по 10 мая вернется стандартный режим переме ...
  • Определены участки рыбохозяйственных водоемов, на котор ...
  • С 1 апреля 2021 года на II квартал 2021 года установлен ...
  • Про нас иначе. "Каменный век"
  • МГБ информирует о некоторых изменениях режима в пункта ...
  • Российские власти предупредили граждан Молдовы, незакон ...
  • Депутаты ВС ПМР вышли с инициативой отменить норму зако ...
  • Возобновлено авиасообщение между Кишиневом и Санкт-Пете ...
  • Руслан Мова ответил на вопросы журналистов «Комсомольск ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. Семейное дело "Кисловъ"
  • C 30 апреля по 10 мая вернется стандартный режим переме ...
  • Определены участки рыбохозяйственных водоемов, на котор ...
  • С 1 апреля 2021 года на II квартал 2021 года установлен ...
  • Про нас иначе. "Каменный век"
  • МГБ информирует о некоторых изменениях режима в пункта ...
  • Российские власти предупредили граждан Молдовы, незакон ...
  • Депутаты ВС ПМР вышли с инициативой отменить норму зако ...
  • Возобновлено авиасообщение между Кишиневом и Санкт-Пете ...
  • Руслан Мова ответил на вопросы журналистов «Комсомольск ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна