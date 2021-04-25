Известный эколог, исполнительный директор Международной ассоциации хранителей Днестра «Эко-Тирас» Илья Тромбицкий сообщил на своей странице в соцсети о химической катастрофе в Наславче, на севере Молдовы.
«В Наславче – химическая катастрофа.
По сообщениям сельчан, сегодня с утра в Наславче сверху по течению какой-то сброс. Первоначально представляло собой вонючую черную жижу, которая быстро застыла. Пахнет ужасно. Весь берег села Наславча этой жижей укрыт. Острова стали белыми в тех местах, где вода упала.
Пока был уровень большой, этого не было, вода упала - и всё показало. Жижа внешне напоминает жжёный сахар. Ночь с субботы на воскресенье – самое милое время для сбросов. Сельчане не припоминают ничего подобного», - подчеркнул Илья Тромбицкий, передает noi.md