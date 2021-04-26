Майские выходные для приднестровцев станут ещё длиннее. Министерство по социальной защите и труду ПМР внесло изменения в производственный календарь, передает novostipmr.com.
Дополнительные выходные дни по традиции связаны с празднованием Дня международной солидарности трудящихся (1 мая) и Дня Победы (9 мая). В этом году в мае также православные отметят Пасху (2 мая) и помянут своих родных и близких в преддверии Радоницы (11 мая).
Таким образом, у работников с пятидневным графиком будут дополнительные выходные 3, 4, 5, 10 и 11 мая. Последний день апреля будет сокращённым. При этом рабочими будут 6 и 7 мая.
Выходные у работников с пятидневным графиком
А для тех, кто работает шесть дней в неделю, к выходным добавятся 3, 4, 10 и 11 мая. 30 апреля и 8 мая – сокращённые рабочие дни. На работу нужно будет выйти 5, 6 и 7 мая.