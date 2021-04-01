Инспекторы Европейского агентства по лекарственным средствам прибыли в Россию для ознакомления с производством и результатами клинических испытаний вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом в беседе с телеканалом SVT рассказал шведский правительственный координатор по вакцинам Рикард Бергстрем, передает mir24.tv.
«Это инспекторы из трех разных стран. Это часть процесса утверждения. Не только проверка производства, но и проверка клинических испытаний», – подчеркнул он.
Если «Спутник V» будет одобрен, его поставят в Швецию уже в июне. На данный момент ведутся переговоры со шведской компании о производстве препарата в стране. Однако, по словам Бергстрема, первые три-шесть месяцев дозы вакцины будут поступать из России.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что регистрация новой отечественной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» запланирована на май 2021 года. mir24.tv