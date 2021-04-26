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Еще 60 поддельных тестов на COVID-19 выявлены на границе Молдовы

Еще 60 поддельных тестов на COVID-19 выявлены на границе Молдовы

Еще 60 человек с поддельными ПЦР-тестами на COVID-19 были выявлены на прошлой неделе. В их отношении возбуждены уголовные дела.

Как сообщили в Главной инспекции Пограничной полиции РМ, на пунктах пропуска через государственную границу выявляется большое количество поддельных документов, которые позволяют освободить людей от самоизоляции на территории Республики Молдова, а также обеспечивают их въезд в другие государства, где их обязательно нужно предъявить. Так, на прошлой неделе нарушения в этом отношении были зарегистрированы на КПП "Кишиневский международный аэропорт", "Скулены", "Крива", "Костешть", "Отачь", "Тудора" и "Паланка", передает moldpres.md

В случае доказательства фальсификации тестов лицам грозит штраф в размере до 32 500 леев или тюремное заключение на срок до 2 лет.

Согласно правилам, установленным во время чрезвычайного положения, для освобождения от самоизоляции лицо обязано предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, проведенного не позднее чем за 72 часа до поездки (для тех, кто едет на общественном транспорте) или въезда на территорию Республики Молдова (для тех, кто едет на собственном транспорте). Документ должен быть на одном из языков: румынском, английском, французском или русском.
moldpres.md


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