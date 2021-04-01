Памятник советско-польскому братству по оружию демонтировали в центре города Чеховице-Дзедзице на юге Польши. Об этом сообщается во вторник на информационном портале города.
Демонтаж был проведен в соответствии с решением главы региона - Шленского воеводства - на основании закона о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя, передает ТАСС
"С момента принятия этого закона 1 апреля 2016 года проводился правовой анализ и шла оживленная дискуссия о судьбе памятника "Братство по оружию", стоящего в центре Чеховице-Дзедзице с 1953 года. Свои аргументы представили сторонники того, чтобы оставить памятник на его месте, а также те, кто требовал его убрать. Однако именно воевода после нескольких месяцев разбирательств по этому поводу принял окончательное решение о демонтаже памятника, квалифицировав его как объект, пропагандирующий коммунизм", - указано на портале.
В защиту памятника, в частности, выступала группа местных жителей, которые предложили оставить его, изменив название на "Памятник погибшим на фронтах Второй мировой войны". В петиции, которую подписали 215 человек, указывалось, что памятник стал постоянной частью городского пространства и имеет художественную ценность. "Это единственный в городе прекрасный образец польской школы социалистического реализма и монументализма Ксаверия Дуниковского, учеником которого был автор памятника Станислав Марчинув", - указали они.
В рамках демонтажа с цоколя были сняты фигуры несущих флаг двух солдат в военной форме - советского и польского. Их удалось снять с постамента, не повредив, и перевести на принадлежащую местным властям закрытую территорию.
Ситуация с советскими памятниками в Польше
21 октября 2017 года в Польше вступил в силу обновленный закон о декоммунизации, который предусматривает снос памятников и мемориалов, отдающих "дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". Роль главного консультирующего органа, мнением которого могут руководствоваться власти на местах, в законе отведена Институту национальной памяти. Его эксперты заявили, что к пропагандирующим коммунизм относятся около 230 памятников Красной армии в стране.
Власти Польши утверждают, что российско-польские соглашения в мемориальной области касаются только кладбищ и воинских захоронений, гарантируя, что установленные в таких местах мемориалы демонтироваться не будут. Памятники, находящиеся вне кладбищ, руководство страны называет символическими, напоминающими о коммунистическом периоде в истории республики. Согласно принятой в стране в последнее время трактовке, Красная армия принесла Польше не освобождение от фашизма, а новую оккупацию, поэтому памятники в честь погибших на территории страны красноармейцев следует ликвидировать.
Как информировал в интервью корреспонденту ТАСС посол РФ в Польше Сергей Андреев, в перечне памятников советским воинам-освободителям от 1997 года значился 561 объект. "По данным проверки, проведенной посольством и генконсульствами России в Польше с середины 2020 года по начало 2021 года, из них осталось на местах в изначальном виде 112", - сказал он, подчеркнув, что сносить продолжают и сейчас.
За освобождение польской земли от захвативших ее в 1939 году гитлеровцев отдали свои жизни 600 тыс. советских солдат. Российская сторона неоднократно выражала протест в связи с действиями Польши, указывая на недопустимость переписывания истории. tass.ru